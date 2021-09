Da ISA Yachts il concept di un maxi catamarano a motore da record: lungo 40 metri, largo più di 13, imbattibile per lusso e comfort

CANNES - Per ora è soltanto un concept virtuale disegnato al computer, ma presto diventerà uno dei super yacht più esclusivi del panorama mondiale. Si chiama Zeffiro, è un maxi catamarano a motore di 130 piedi (circa 40 metri) con design innovativo e volumi mai visti, grazie a un baglio record di 13,10 metri! Lo realizzerà ISA Yachts, marchio del gruppo Palumbo, con l’obiettivo di conquistare un ruolo di prestigio anche in questo comparto in grande espansione (grazie soprattutto all’impiego dei catamarani nel charter).

Il progetto, frutto del lavoro affidato all’esperto team francese di Berret-Racoupeau Yacht Design, viene presentato allo Yachting Festival di Cannes con il proposito di “preparare il terreno” a una delle novità più significative del panorama mondiale. “La decisione di diversificare la nostra offerta a marchio ISA Yachts è scaturita da un’attenta analisi volta a posizionarci nella fascia più alta del mercato dei catamarani a motore e siamo fermamente certi che ISA Zeffiro 130 possa portare nuovi contenuti al mondo nautico” ha dichiarato Giuseppe Palumbo, Ceo di Palumbo Superyachts, colosso napoletano della cantieristica che controlla anche i marchi Columbus, Mondo Marine ed Extra (più la sezione dedicata al refit) con sedi a Napoli, Ancona, Savona, Malta, Marsiglia e Monaco.

Lunghezza a parte, ciò che lascia pensare a qualcosa di mai visto prima in termini di vivibilità e comfort a bordo è, come detto, il baglio di 42,6 piedi (13,10 metri), che rappresenterà un vero punto di forza di questa imbarcazione, fornendo di fatto i volumi interni di uno yacht di dimensioni ancora maggiori.

Sul main deck, il layout prevede la suite armatoriale a tutto baglio che dovrà occupare tutta la zona prodiera. L’allestimento consta di letto king-size, salotto privato, cabina armadio di eccezionali dimensioni e scrivania rivolta a prua. La vetrata panoramica a 180° offrirà poi una transizione senza soluzione di continuità al pozzetto di oltre 100 metri quadri dotato, tra l’altro, di vasca idromassaggio.

A poppa dell’area armatoriale è previsto che la zona giorno si estenda su 200 metri quadri, con confini sapientemente sfumati tra interno ed esterno e, attraverso le grandi aperture tipiche dei multiscafi, la luce naturale dovrà illuminare gli interni curati da Isabelle Racoupeau.

Il lower deck ospiterà la zona equipaggio e quattro cabine doppie VIP, caratterizzate da una maggiore altezza libera e da più spazio e privacy rispetto a un equivalente superyacht monoscafo.

La cabina comandante sarà comodamente situata sull’upper deck tra la timoneria a prua e il salone di poppa che si apre su un altro pozzetto a tutto baglio per diversi posti a sedere. Sul flybridge da 80 metri quadri, gli ospiti potranno scegliere tra un’altra vasta zona prendisole e l’ombra proiettata dall’hard-top del bimini sulla zona bar di prua.

Oltre ad accogliere le cabine degli ospiti e dell’equipaggio, il lower deck prevede lo stivaggio per i water-toys e per il tender a prua, e due ampie sale macchine nella zona di poppa adiacente al beach club che, ad ali laterali abbassate, si trasforma in un ulteriore immenso spazio privilegiato dove sarà possibile crogiolarsi al sole. La promessa è che spazio, lusso e comfort saranno ai vertici della categoria.

Per ora non sono state fornite anticipazioni su motorizzazione, potenza e prestazioni, però è previsto che l’imbarcazione assicuri un’autonomia di almeno 3.700 miglia nautiche, garantendo una navigazione confortevole e sicura anche in condizioni meteorologiche non favorevoli. Secondo i progettisti non ci sarà bisogno neanche di stabilizzatori, mentre il pescaggio molto basso permetterà di raggiungere praticamente senza limiti qualsiasi destinazione, comprese le baie più remote.