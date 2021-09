L’annuncio di Custom Line: nel 2022 la nuova ammiraglia. Sarà una “nave dei sogni” di 42 metri, con lusso e comfort al top

CANNES - In occasione dello Yachting Festival di Cannes Ferretti Group ha presentato non solo 23 yacht e 5 anteprime mondiali (di cui leggete in articoli dedicati su questo sito) ma ha annunciato anche la realizzazione di 6 nuovi modelli per i brand Riva, Ferretti Yachts, Pershing, Wally e Custom Line, rivelando con grande anticipo alcuni dei piani più significativi.

Tra questi spiccano quelli dedicati a Custom Line, il cantiere specializzato in maxy yacht di misura non inferiore a 26 metri, reduce da un tour de force che ha portato 6 nuovi modelli negli ultimi 5 anni e totalizzato 70 unità vendute. Ma il passo più importante è previsto per il 2022, quando verrà varata la nuova ammiraglia: una navetta in vetroresina lunga 42,15 metri che in azienda viene già definita “la nave dei sogni”. Nei piani svelati a Cannes da Stefano De Vivo, direttore commerciale della holding, si parla senza mezzi termini di “una imbarcazione in grado di coniugare design e comfort mai visti prima, con prestazioni e tecnologia di livello superiore”.

La nuova ammiraglia Custom Line sarà realizzata con l’abituale contributo del comitato strategico di prodotto presieduto da Piero Ferrari e della direzione engineering di Ferretti Group, ma per la terza volta in casa Custom Line è stata richiesta anche la collaborazione di Francesco Paszkowski Design per la progettazione degli esterni e di Margherita Casprini per gli interni.

Secondo le anticipazioni fatte trapelare dal cantiere il nuovo maxy yacht sfrutterà, per la migliore vivibilità degli spazi, un baglio massimo di 8,75 metri e si rivelerà come “un capolavoro di design navale che si ispira all’architettura residenziale”.

Sul piano squisitamente tecnico, invece, vale la pena sottolineare che la barca poggerà su una carena a dislocamento veloce, che – secondo dati preliminari - permetterà di raggiungere una velocità massima di 21,5 nodi: un plus, questo, che potrà rivelarsi come un vero valore aggiunto, considerati volumi e dislocamento dello yacht. Custom Line 140 sarà infatti la barca più grande mai costruita dal cantiere, con una stazza lorda appena sotto 400. Potrà assicurare solidità, sicurezza e certe prestazioni grazie a tecnologie innovative di alleggerimento e all’utilizzo di materiali ibridi.

Alla ricerca ormai abituale del miglior compromesso tra sportività e comfort, il progetto del Custom Line 140 propone un canone estetico tutto da scoprire: a giudicare dai primi rendering, il profilo è filante e potente, in family feeling con la linea planante del brand. Linee tese corrono da poppa a prua dando vita a quella che i progettisti definiscono “una emozionante alternanza materica e cromatica di superfici strutturali chiare e vetrate scure”. E’ previsto che le finestrature siano ampie e generose, mentre in coperta le vetrate cielo terra, grazie anche ai corrimano di poppa aperti, in acciaio e neri, offriranno un contatto diretto con il mare. Altro dettaglio di rilievo è il disegno della battagliola a “Y” in alluminio verniciato, marchio di elegante design funzionale in perfetto stile Paszkowski.

Il layout prevede tre ponti all’insegna del comfort, in cui le aree dedicate agli ospiti sono nettamente separate da quelle di servizio, e gli ambienti social creano un unicum fra esterni e interni. A incrementare questa impostazione progettuale, una scala sulla murata di sinistra collega direttamente le aree interne di servizio dal ponte principale al ponte sole, passando per il ponte superiore.

A poppa, una beach area a livello del mare è pensata per offrire agli ospiti momenti di svago e convivialità. Priva di elementi tecnici, questa zona può essere arredata liberamente, secondo le richieste dell’armatore. Varo e alaggio del tender avverranno sulla murata di sinistra.

Sul ponte principale, che accoglie un salone di ben 30 metri quadri, è collocata la cabina armatoriale wide body, anch’essa di oltre 30 metri quadri. Sarà allestita con doppia cabina armadio e bagno full beam con doppi servizi, con doccia e vasca. Nella versione opzionale una terrazza panoramica potrà aprirsi a ribalta e consentire all’armatore di vivere un’area privata a diretto contatto con il mare.

Il ponte superiore, oltre a offrire una sky lounge vetrata da poppa a prua che si sviluppa sia esternamente che internamente, potrà ospitare l’ambiente di plancia di comando di 18 metri quadri, un’area tecnica con plancia integrata Teamitalia. L’ambiente comprende anche un’area carteggio, che richiama quelle delle grandi navi.

Innovativo è il concept che consente di collegare direttamente il ponte superiore alla zona di prua tramite corridoi laterali con acceso anche dalla plancia. Questa caratteristica permette di avere un unico, ampio ponte.

Sul ponte inferiore vi sono altre 4 cabine, tre VIP e una ospiti con letti separati. Anche l’area equipaggio, collocata a prua, ospita 7 persone in 3 cabine doppie, ognuna con proprio bagno. La cabina comandante si trova sul ponte superiore.

Il ponte sole di Custom Line 140 è panoramico, da vivere in totale privacy. Prevede un’area relax con vasca idromassaggio e arredi freestanding, e può essere riparato dal sole grazie a un bimini.L’area di prua è una lounge all’esterno a tutti gli effetti, preceduta da un corridoio di servizio per l’equipaggio. Come da tradizione Custom Line, c’è un altro garage a prua, che consente lo stivaggio di un tender o di una moto d’acqua.

Gli interni sono progettati secondo alti standard di qualità e cura dei dettagli in linea con la filosofia tailor-made di Custom Line e le grandi abilità e competenze del Custom Line Atelier, del team di produzione e di tutti gli artigiani altamente specializzati coinvolti nel processo progettuale e produttivo.

Quanto alla propulsione, il nuovo superyacht adotterà una coppia di motori MTU 16V 2000 M96L con potenza di 2638 hp, in grado, come detto, di spingere la barca fino a una velocità superiore ai 21 nodi. Ma al di là delle prestazioni, in casa Ferretti tengono a sottolineare l’attenzione dedicata alla ricerca del massimo comfort. E viene anticipato, con assoluta certezza, che “lo yacht godrà di comfort acustico e privacy senza eguali tra i vari ambienti, grazie a un profondo studio fatto di analisi matematiche mirate, dedicate a ogni singola e diversa sorgente di rumore e alla sua posizione nella barca”.

Tra le soluzioni adottate spiccano l’adozione di sistemi flottanti, l’utilizzo di materiali specifici e una coibentazione supplementare fra le paratie e nei cielini. Particolare attenzione sarà concentrata inoltre sui livelli di privacy e di separazione tra la zona ospiti e i locali equipaggio, oltre che dalle aree tecniche, grazie a passaggi stagni che facilitano il blocco di elementi di disturbo. Allo scopo contribuiscono inoltre l’installazione di sistemi di scarico per motori silenziati e i supporti con il compito specifico di assorbire le vibrazioni di cui saranno dotati tutti i macchinari. Infine, il condizionamento ambientale sarà di alto livello, nel rispetto delle best practices e dei massimi requisiti raggiungibili.

Anche per il Custom Line 140, come in tutti gli yacht di ultima generazione di questo brand, è prevista la certificazione IMO TIER III (International Maritime Organization), che tutela la salvaguardia dell’ambiente nell’ambito dell’industria navale riducendo le emissioni nocive degli ossidi di azoto (NOx), e che conferma la strategia industriale di Ferretti Group, fortemente incentrata sul rispetto dell’ambiente e sullo sviluppo sostenibile. Sin da ora, infine, il cantiere fa sapere che lo yacht risponde ai requisiti della certificazione internazionale MCA, per poter fare charter.