Palumbo in campo con il top degli yacht plananti e dislocanti: ecco ISA Super Sportivo 100 GTO e X96 Triplex

CANNES - Grandi, in alcuni casi grandissimi (da 76 a 130 piedi), con qualità marine degne della migliore tradizione navale e, soprattutto, capaci di offrire il massimo in materia di spazio, lusso e comfort a bordo. Sono queste le caratteristiche della linea Extra di Palumbo Superyachts, colosso della nautica che controlla i marchi ISA, Columbus, Mondomarine e Palumbo SY (dedicato al refit), diversificando l’offerta tra imbarcazioni dislocanti e plananti. A breve (22 settembre) sarà presentato in anteprima mondiale al Monaco Boat Show il nuovo Columbus Sport 50, mentre in un futuro ancora da definire ci sarà anche un maxi catamarano di 40 metri, lo Zeffiro (di cui leggete articolo dedicato su questo sito). Intanto tutte le attenzioni sono concentrate, ora, sulle ultime realizzazioni presentate in prima mondiale a Cannes: il dislocante X96 Triplex della linea EXTRA e il planante ISA Super sportivo 100 GTO (nella foto).

L’X96 EXTRA è un capolavoro firmato dal designer napoletano Francesco Guida per gli esterni e dallo studio milanese Hot Lab per gli interni, in cui volumi e comfort di bordo raggiungono la massima espressione sia in termini di spazi che di eleganza. In tempi di stravaganze stilistiche e, in molti casi, eccessive concessioni alla fantasia, l’X96 Triplex si fa apprezzare, oltre che per la comodità e la spaziosità, anche per l’eleganza: la barca è stata disegnata infatti senza concessioni a mode o a semplificazioni tecniche.

“E’ una imbarcazione matura e ben costruita” dicono in cantiere, sottolineando anche la cura messa nella ricerca di colorazioni e arredi degli interni, non troppo vistosi, e nel concedersi a richiami classici, come nella posa del parquet o nell’abbondante uso di elementi decorativi tradizionali, come quadri, vasellame, lampade a parete.

Tutto ciò privilegia la ricerca del massimo comfort, esaltato anche dal fatto che si tratta di una imbarcazione dislocante, spinta da tre motori Volvo Penta IPS da 1000 cavalli ciascuno in grado di assicurare comode velocità di crociera attorno ai 12 nodi, con punte massime di 16.5.

Facile immaginare, dunque, che le condizioni di totale benessere a bordo non verranno meno neanche in navigazione e che sia sempre o quasi possibile sfruttare gli spazi e le comodità previste dall’allestimento interno ed esterno. Grazie a un baglio massimo di 7,6 metri, la cabina armatoriale è la più ampia nella categoria per barche al di sotto dei 30 metri. È completa di un grande guardaroba separato con vanity ed è stata disegnata per garantire la massima privacy ai suoi occupanti. L’esemplare numero 1 esposto al Salone di Cannes dispone di 5 cabine doppie con bagno privato, ma sono possibili, a richiesta, anche allestimenti diversi.

Il ponte superiore si presenta come un’ampia area living en plein-air grazie alle finestrature apribili in grado di creare un’unica grande area con il pozzetto, dotato di divano componibile, di bar e di un tavolo da pranzo per 12 persone. Su questo ponte si trova anche la plancia di comando. Nel main deck il pozzetto dispone di un grande divano freestanding ed è connesso all’ampio salone con scenografico divano a C attraverso una porta vetrata scorrevole. Non manca un apparecchio Tv a scomparsa, celato all’interno della consolle a dritta.

Una seconda zona relax con maxi prendisole è stata creata a prua e al di sotto di essa si trova il tender da 4,35 metri. Il sun-deck propone un punto di osservazione privilegiato per godere appieno di una crociera in pieno comfort e privacy.

Tutt’altra vocazione ha il 100 GTO di Isa Yachts, presentato sulla scena internazionale di Cannes utilizzando Aldabra, la primissima unità già consegnata a un fortunato armatore. In questo caso si tratta di una imbarcazione super sportiva, in grado di navigare a 55 nodi, nonostante le dimensioni. Lo scafo è stato realizzato in vetroresina e carbonio, mentre la propulsione è affidata a tre motori MAN da 2000 cavalli ciascuno con propulsione a idrogetto. Quanto basta per fare di questo yacht un vero e proprio bolide, inserito di diritto tra le barche più veloci al mondo nella sua categoria.

La storia di questa barca ha avuto inizio qualche anno fa quando Giuseppe Palumbo affidò all’architetto Casali lo sviluppo della nuova linea ISA Super Sportivo: un progetto nato con la volontà di realizzare barche velocissime e di alta gamma per chi ama le prestazioni. Nel progetto è stato coinvolto un team tecnico di grande livello, specializzato in imbarcazioni performanti: le linee d’acqua e l’aerodinamica sono state sviluppate infatti sotto la guida di Marco Arnaboldi, mentre Marco Casali di Too Design ha seguito sia gli esterni che gli interni interfacciandosi con il personale specializzato in vetroresina e carbonio dell’ufficio tecnico del cantiere di Ancona.

Le linee filanti sono sottolineate dalla alta prua a V profonda e dal profilo che rapidamente si ribassa andando a poppa. La tuga ha un cavallino pronunciato che si abbina perfettamente ai grandi vetri frontali a doppia curvatura della dimensione di 5 metri quadri l’uno, divisi dalla porta ad ala di gabbiano per il passaggio in pozzetto. Le grandi superfici aperte disponibili a prua ed a poppa la rendono un prodotto unico nella sua categoria mentre le ampie superfici vetrate apribili dell’hard top permettono comunque di garantire il massimo comfort anche nelle zone coperte del pozzetto.

L’attenzione al contenimento dei pesi ha portato all’installazione di soluzioni innovative oltre a mobili, paioli e cielini alleggeriti: la coperta è stata rivestita in schiuma PE/EVA a cellule chiuse che garantisce, oltre alla leggerezza, una grande morbidezza al tatto, facilità di manutenzione, non scalda con le alte temperature estive e garantisce una elevata insonorizzazione.

In pozzetto troviamo, sulla murata di dritta e su quella di sinistra, due tavoli in carbonio con lift elettrico che possono fungere da coffee-table, tavolo pranzo o grande area relax (se aggiunta la relativa cuscineria). Quattro sedie Poltrona Frau Donald, rivestite in pelle, completano l’area.

L’esemplare numero 1 esposto al Salone della Costa Azzurra dispone di 5 cabine doppie con bagno privato. La cabina armatoriale, a tutto baglio, è posizionata a centro barca e presenta doppio bagno con doccia passante centrale. Ma gli interni sono disponibili anche in varianti da 3 o 4 cabine ospiti, oltre alle due dell’equipaggio, dove possono essere alloggiate 4 persone con accesso separato dal pozzetto. Qui, e anche nel sottocoperta, le finiture sono in pelle, carbonio e acciaio, ad estremizzare lo stile moderno, pulito ed essenziale di tutto il progetto. Grande attenzione è stata dedicata al design della luce grazie a strip led integrate che esaltano specifici dettagli.

Il tender di 4 metri è alloggiato nel garage di poppa e può essere alato/varato attraverso un meccanismo a slitta con verricello. ISA Super Sportivo 100ft GTO è inoltre dotata di transformer e di Seakeeper 35 per ottimizzare il comfort a bordo.