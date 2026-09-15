Swan 80, il vento spinge la Rolls-Royce dei mari. Protagonista del Cannes Yachting Festival

Anche l’edizione 2026 del Cannes Yachting Festival ha dedicato spazio e attenzione ai progressi fatti in materia di rispetto ambientale, focalizzando l’impegno di operatori e visitatori sulla Innovation Route, un percorso dedicato alle soluzioni più innovative in materia di sostenibilità. Sono stati distribuiti premi e riconoscimenti ed è stata segnalata la crescita delle motorizzazioni ibride ed elettriche. Una crescita che tuttavia non arriva all’8% del mercato mondiale. Troppo poco per dare segnali forti e decisivi, in sintonia con quanto avviene nel mondo dell’auto, che in Europa fa registrare ormai quasi il 40% di immatricolazioni di ibride e oltre il 20% di elettriche. Che fare?



Una risposta interessante arriva dalla cosiddetta Grande Nautica, ovvero da uno dei big del settore, il gruppo Sanlorenzo, decisosi a investire sulla vela. Un settore ecologico per natura, oltre che prestigioso e di grandi tradizioni, nel quale la holding guidata da Massimo Perotti ha investito acquisendo e rilanciando lo storico marchio Nautor Swan, icona mondiale capace di unire da 60 anni l’eccellenza artigianale finlandese con il design, le prestazioni e l’eleganza senza tempo. Non per niente le barche di Nautor Swan erano note come le Rolls Royce del mare. Sessanta anni dopo le cose stanno ancora così? A giudicare dal capolavoro di tecnica e di stile esposto in prima mondiale a Port Canto, la risposta non può essere che sì.

Lo Swan 80 è una barca in vtr di 24 metri, concepita dal medesimo team di progetto degli Swan 88, 108 e 128: architettura navale di Germán Frers, design degli esterni di Lucio Micheletti, interni di Misa Poggi. Il pozzetto ha due tavoli e sedute ampie ed è protetto da cappottina, bimini e tendalino; l’area ospiti è separata dalle zone di manovra e non ospita winch né manovre correnti. Sottocoperta sono impiegati legni rifiniti a mano, tessuti, metallo lucido e dettagli in pelle, con inserti in fibra di carbonio. Lo yacht è stato presentato assieme allo Swan 58. A gestire l’operazione vela per conto della capogruppo Sanlorenzo è stato chiamato Gianguido Girotti, manager di grande esperienza che ha studiato ingegneria navale a Southampton, ha lavorato con German Frers (per 40 anni progettista di Swan) prima di andare in Solaris con Giuseppe Giuliani, uno dei padri dell’industria velica italiana. E ancora, è stato ricordato che Girotti è stato in Beneteau, dove ha lavorato per 12 anni.



Girotti ha affrontato l’impresa con idee chiare su macro trend, vivibilità a bordo, semplificazione: «Al momento – dice – il rapporto tra vela e motore è 15% contro 85%, un divario da colmare. Come? Innanzitutto ricordando i vantaggi della compatibilità ambientale, ma anche continuando a lavorare sul guadagno dello spazio a bordo, in coperta e sottocoperta, con barche sempre più accoglienti e facili da governare. Ergonomia, semplificazione e ricerca di un comfort simile a quello degli yacht a motore saranno le nostre linee guida».