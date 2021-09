Tutto pronto a Cannes per riaprire la stagione delle fiere. Made in Italy protagonista con Ferretti Group in prima linea

CANNES - C’è chi lo definisce il capodanno della nautica. La data è il 7 settembre, giorno di apertura dello Yachting Festival di Cannes, primo salone della stagione 2021-2022 dedicata alle grandi fiere. Subito dopo seguirà Genova (16-21 settembre), poi Montecarlo (22-24, riservato a super yacht e mega yacht), La Rochelle (28 settembre-3 ottobre) e Bologna (30 ottobre-7 novembre, dedicato alla “piccola nautica”). A gennaio 2022 riaprirà poi Düsseldorf, il più grande salone a secco del mondo, dopo la sospensione causa Covid del 2021. A seguire, a Napoli, l’evento Navigare di recente “promosso” a salone internazionale, e il Nauticsud.

La pandemia bloccò all’ultimo momento anche gli organizzatori francesi dell’edizione 2020 del Salone di Cannes, e perciò lungo la Croisette di respira oggi un’aria nuova, densa di aspettative. L’overture francese è insomma una finestra di nuovo spalancata su un comparto che, anche nel periodo più buio, non ha mai smesso di progettare, produrre e credere fermamente nel rilancio. Tutto ciò ha sostenuto una insospettabile crescita del mercato nautico, con vendite e fatturati in molti casi insperati, che hanno incoraggiato una verve progettuale densa di innovazioni, con il Made in Italy protagonista assoluto. I visitatori del salone francese ne avranno prova girando tra le banchine di Vieux Port (riservate alle barche a motore) e Port Canto (dedicate alla vela) e tra gli stand a terra dedicati in prevalenza ai gommoni e alle barche di misura più contenuta.

Circa 600 il totale delle imbarcazioni in vetrina, 430 gli espositori e più di 140 le anteprime (il 10% più del 2019). In mostra un’eclettica offerta di imbarcazioni da 3 a 45 metri esposte in acqua, mentre quelle inferiori a 10 metri saranno esposte a terra. Massiccia la presenza di cantieri italiani, sia nel comparto del lusso, sia in quello più popolare, concentrato in particolare su battelli pneumatici e day cruiser di dimensioni attorno ai 10 metri. Si stima che saranno almeno una cinquantina i marchi italiani rappresentati, con alcune eccellenze di livello mondiale.

Tra i big del Made in Italy spiccherà certamente Ferretti Group, il colosso italo-cinese che ha annunciato 5 première – dei marchi Ferretti Yachts, Pershing, Riva e Wally (di cui leggete in articoli dedicati su questo sito) - affiancate da una flotta di ben 20 modelli di ultima generazione.