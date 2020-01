9^ tappa, Peterhansel (Mini) vince d'un soffio sulla Toyota di Al-Attiyah. Sainz resta leader per 24"

WADI AL DAWASIR - La Dakar 2020 è sempre più emozionante. Alla conclusione della nona tappa sulle dodici previste nella gara riservata alle auto non c'è un dominatore e l'esito è finale è ancora molto incerto. Nella tappa odierna di 886 km con partenza e ritorno da Wadi Al Dawasir, l'ha spuntata Peterhansel, che con la sua Mini ha domato il deserto arabo chiudendo con un margine di appena 15" sulla Toyota di Al-Attiyah. Carlos Sainz ha limitato i danni perdendo 6'31 e chiudendo quinto, ma è riuscito a salvare leadership in classifica per una manciata di secondi.

Lo spagnolo resta al comando con la Mini, ma con appena 24 secondi di margine sull'equipaggio del Toyota di Nasser Al-Attiyah. Il margine non è rassicurante neanche sul francese Peterhansel, leader di giornata, che con il suo copilota Paulo Fiuza seguono a 6'38. Con il nono posto di oggi a 13'03 dal vincitore, l'equipaggio di Fernando Alonso e Marc Coma varcano invece la soglia della top ten, con 3 ore e 17 minuti di ritardo dal connazionale in vetta.

Tra le moto, dopo lo stop di un giorno in seguito all'incidente mortale di Paulo Goncalves, a vincere è stato il cileno Quintanilla su Husqvarna che portandosi a casa la nona tappa ha accorciato sull'l'americano Ricky Brabec su Honda in vetta della classifica generale con oltre 20 minuti di margine su Quintanilla. Il cileno ha precedendo di circa due minuti l'australiano Price, di meno di 3 minuti lo spagnolo Barreda e di quasi 4 minuti il leader di questa Dakar Brabec.