Alonso sfiora la vittoria nell’8^ tappa. Ex ferrarista su Toyota chiude secondo

WADI AL DAWASIR - Alla Dakar è stato il giorno di Fernando Alonso, brillante secondo nell’8/a tappa del Rally più famoso del mondo. L’ex iridato di F1, nel team Toyota Gazoo Racing con a fianco il 5 volte campione della Dakar Marc Coma, ha chiuso a soli 4’4” dai vincitori Mathieu Serradori e Lurquin Fabian (Srt Racing) che hanno chiuso l’ottava tappa della Dakar, con partenza e arrivo a Wadi Al Dawasir, in 3 ore 48’ 23”.



Grazie al risultato odierno, l’ex ferrarista sale al 13mo posto in classifica generale con un ritardo di 3h10’51” dal leader della classifica, lo spagnolo Carlos Sainz, (Bahrain Jcw X-Raid Team) e oggi attardato come tutti i piloti che si stanno giocando la classifica e arrivati con forti distacchi. Il migliore è Stéphane Peterhansel (+13’11”), seguito da Nasser Al-Attiyah (+15’55”), mentre Carlos Sainz ha accusato un ritardo di 19’15”. In classifica mantiene adesso un vantaggio di 3’ su Al-Attiyha (Toyota). Moto e quad non hanno gareggiato per onorare Paulo Gon‡alves, morto tragicamente domenica.