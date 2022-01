Audi, storico successo alla Dakar. La prima volta di un'auto elettrica. Sainz vince la 3^ tappa, terzo Peterhansel

AL QAISUMAH – Carlos Sainz e Audi hanno scritto una nuova pagina di storia alla Dakar. Il fuoriclasse spagnolo, 60 anni il prossimo 12 aprile, ha vinto la terza tappa della Dakar 2022 con la Rs Q e-tron della casa dei Quattro Anelli: è la prima volta che un veicolo elettrico (seppur ad autonomia estesa) si aggiudica una frazione del rally raid. Per il costruttore tedesco, che ha anche rinunciato al reclamo in relazione ai problemi incontrati dallo stesso Sainz (alla quarantesima vittoria di tappa di una Dakar) in occasione della frazione inaugurale che gli erano costati oltre 2 ore di ritardo, si tratta di una riscossa in piena regola.

La casa di Ingolstadt ha piazzato anche Stéphane Peterhansel sul podio, terzo a 1.41'', e Matthias Ekström in quinta posizione a conferma della competitività del buggy messo a punto per la sfida “alternativa” nel deserto saudita. La piazza d'onore è andata all'equipaggio sudafricano del Toyota Gazoo Racing guidato da Henk Lategan (38'' di ritardo da Sainz) e al quarto posto si è inserito Nani Roma (Bahrain Raid Extreme), un minuto dietro a mister Dakar.

Il qatarino Nasser al-Attiyah si è piazzato ottavo a 5.10'' dalla vetta, preceduto dal compagno di scuderia Giniel De Villiers, che però verrà penalizzato di 5 minuti per via di un incidente che ha coinvolto una moto. L'esperto pilota sudafricano è anche sotto inchiesta per un secondo sinistro. Il vincitore di ieri, il sempre atteso Sébastien Loeb, ha chiuso con oltre 33 minuti di ritardo: non era partito benissimo e ha poi rimediato anche due forature.

Nella classifica generale al-Attiyah ha consolidato il proprio vantaggio, che ammonta a 37 minuti e 40 secondi sul “cannibale”: il pilota francese del Bahrain Raid Extreme è secondo, ma il distacco è importante. L'argentino Lucio Alvarez guida la Overdrive Toyota sul podio virtuale a meno di 4 minuti e mezzo da Loeb, mentre De Villiers è quarto a 45.22' dal campione qatarino. Lo svedese Ekström resta il migliore dei piloti Audi, seppur con un ritardo quasi un'ora e 54 minuti. Domani è in programma la tappa più lunga della Dakar 2022: 465 a cronometro per un totale di 707 da Al Qaysumah a Riyadh, la capitale.