Dakar 2023, tracciato più lungo all'insegna delle dune dal mar Rosso al Golfo Persico

PARIGI – La quarta Dakar saudita è sempre estremamente impegnativa, ma anche meno temeraria: gli organizzatori l'hanno resa più sicura anche per tutelare la carovana dell'assistenza facendo ricorso ad un maggior numero di prove “ad anello”. La Dakar 2023 comincia nel 2022, con un simbolico prologo di 10 chilometri il 31 dicembre. Il rally raid parte da Yanbu, sul mar Rosso, e si conclude il 15 gennaio dopo 14 tappe, un giorno di riposo (nella capitale Riad) e 4.796 chilometri a cronometro (8.549 inclusi i trasferimenti) a Dammam, sul golfo Persico. Da occidente a oriente attraverso il deserto, con duri passaggi fra le dune addirittura inesplorate.

Le distanze della nuova edizione disegnata dagli organizzatori sono leggermente superiori rispetto a quelle del 2022: 4.258 km a tempo e 8.375 complessivi spalmati su 12 tappe. Nel 2023 la cronometrata più lunga è di 473 chilometri, nella giornata di sabato 7 gennaio, un circuito con partenza e arrivo da Al Duwadimi. Venerdì 6, invece, è in programma la frazione con il maggior numero di chilometri totali: 877, da Ha'il a Al Duwadimi.

La lingua ufficiale resta il francese e non soltanto per via dell'organizzazione. Degli 820 iscritti, quasi un quarto, 194, sono transalpini. Anche la Spagna è molto bene rappresentata con 119 partenti. Come sempre, le più numerose al via saranno le moto: 124. I centauri italiani che prenderanno parte dalla Dakar 2023 sono 10, fra i quali anche Ottavio Missoni Jr, nipote dello stilista scomparso nel febbraio del 2021, il “solito” Franco Picco e il debuttante Alex Salvini. Non ci sarà invece Danilo Petrucci, che la passata edizione aveva riportato l'Italia sul podio almeno di una tappa.

Gli equipaggi iscritti alla gara delle auto sono 73 con Toyota (che con Nasser Al-Attiyah e l'Hilux ha vinto l'edizione 2022), Audi e il Bahrain Raix Xtreme a contendersi la vittoria. Almeno sulla carta le Mini appaiono meno competitive. Poi ci sono 93 tra veicoli T3 e T4, 54 autocarri, 19 quad e 89 modelli storici fra auto (76) e camion (13), che animeranno invece la Dakar Classic. I partecipanti a questa versione ridotta del rally raid sono 188 e dovranno confrontarsi con un tracciato di 3.350 km contro il tempo per un totale di 6.542. Le donne al via sono 54: ben cinque gli equipaggi “in rosa”. Gli esordienti alla Dakar saranno complessivamente 150, qualcuno in più rispetto ai partecipanti “leggendari”, 131.