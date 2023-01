Dakar, Luciano Benavides (Husqvarna) vince la tappa tra le moto, il fratello Kevin (Ktm) cede la testa della corsa a Howes

RIAD – I fratelli Benavides stanno emergendo come i grandi protagonisti di questo scorcio finale della Dakar 2023 riservata alle due ruote. Luciano, il più giovane, ha vinto oggi la sua terza tappa in sella alla Husqvarna della scuderia ufficiale: nell'ordine d'arrivo ha preceduto gli australiani Daniel Sanders (GasGas Ktm) e Toby Price (Ktm) e l'americano Skyler Howes (Husqvarna). Kevin, il più anziano fra i due, è arrivato decimo, ma è sempre in corsa per il successo finale pur avendo ceduto la testa della corsa che aveva conquistato ieri.

Al comando è tornato Howes che precede di soli 28'' Price e di 2 minuti e 44 secondi lo stesso Benavides. L'altalena in vetta, insomma, continua anche se il centauro americano con la passione per la pesca è quello che ha guidato la Dakar 2023 con maggiore continuità, almeno fra le moto e pur non avendo ancora vinto una tappa: sei giorni finora. Per lui e per la Husqvarna sarebbe la prima affermazione assoluta al rally raid. Il quarto della generale, che è il cileno Pablo Quintanilla (Honda), viaggia a 11 minuti e mezzo dal podio. Paolo Lucci (Ktm) si è classificato 18^ oggi: resta 17^ nella generale e secondo nel Rally2 alle spalle del francese Romain Dumontier che nella tappa odierna è addirittura entrato nella Top 10, settimo.

Nella gara dei quad ha vinto di nuovo il brasiliano Marcelo Medeiros, che ha rifilato 6 minuti e 9 secondi al leader della corsa, Alexandre Giroud. Sul podio di giornata anche Francisco Moreno Flores che consolida la piazza d'onore assoluta a 80 minuti e una manciata di secondi dal francese portando a quasi 47 minuti il margine sul terzo, Pablo Copetti, che ha strappato il podio a Manuel Andujar.

Il ritiro del ceco Ales Loprais dalla prova riservata ai truck in seguito al tragico incidente dell'altro giorno costato la vita a un tifoso italiano ha trasformato la competizione in un derby fra piloti olandesi al volante di un Iveco. La tappa è andata a Martin Van Der Brink con l'equipaggio italiano della Mm Technology composto da Claudio Bellina, Bruno Gotti e Giulio Minelli ottavo. In testa alla generale c'è invece Janus Van Kasteren, che per via degli oltre 21 minuti e mezzo rimediati oggi si ritrova con un vantaggio di appena 1:12'' su Van Der Brink.