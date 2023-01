Dakar, il meteo condiziona la 3^ tappa. Sanders (Ktm) vince e passa in testa. Cancellata la Classic, nei quad Giroud (Yamaha) sempre leader

HA'IL – Nuovo cambio al vertice della Dakar 2023 riservata alle moto, il terzo consecutivo. L'australiano Daniel Sanders ha vinto la terza frazione in poco più di 4 ore e 24 minuti insediandosi in testa, che aveva in realtà conquistato nella tappa inaugurale prima della penalità di 120'' che lo aveva relegato in quarta posizione. Le condizioni meteo non hanno aiutato né i partecipanti né gli organizzatori che sono stati costretti a cancellare parte del tracciato (in teoria di 670 chilometri, trasferimenti inclusi) e calcolare i tempi di chi non ha fatto in tempo a tagliare il traguardo prima della sospensione su delle medie ponderate.

Il pilota della GasGas – scuderia che con la Ktm prova a difendere il titolo conquistato lo scorso anno da Sam Sunderland, costretto il ritiro già l'1 gennaio in seguito ad un incidente – ha preceduto di quasi 6 minuti e 20 secondi e quasi 7 minuti due centauri americani: Skyler Howes con la Husqvarna e Mason Klein (Bas World Ktm, la stessa scuderia di Paolo Lucci, il migliore degli italiani: oggi 15° al traguardo). Già vincitori della Dakar, sia l'argentino Kevin Benavides (Ktm) sia l'australiano Toby Price (Ktm) sono riusciti a contenere il ritardo: il primo a 7:23'', il secondo a 12.14''.

Nella generale Sanders ha guadagnato quattro posizioni subentrando in testa al giovanissimo Klein, 21 anni appena, che ora insegue a 4:04'' (entrambi hanno due minuti di penalità). Benavides è risalito dalla quarta alla terza posizione completando il podio provvisorio a 6:53'' dalla vetta. La tappa è stata positiva anche per Howes, passato dal settimo al quarto posto, che è lontano 2:42''. Il 29enne toscano Lucci viaggia a 55:40'' da Sanders, ma oggi ha recuperato tre posizioni: è 21°.

Nella gara riservata ai quad, il vincitore della scorsa edizione Alexandre Giroud (Yamaha Raptor) ha ulteriormente ampliato il proprio margine sul più diretto inseguitore, che fino a ieri viaggiava a quasi 8 minuti e mezzo ed era l'argentino Manuel Andujar. Nella tormentata prova odierna, il secondo classificato, Francisco Moreno Flores, gli ha reso 14:13''. La frazione della Dakar Classic è stata annullata. Resta pertanto invariata la classifica generale con gli spagnoli Juan Morera e Lidia Ruba al comando con una Toyota Hdj80, la stessa degli inseguitori, i connazionali Carlos Santaolalla e Aran Sol I Juanola. Il primo equipaggio italiano – Paolo Bedeschi e Daniele Bottallo – è sesto con una Toyota Bj71 seguito da quello della Tecnosport composto da Riccardo Garosci e Rudy Briani (Nissan Terrano 2).