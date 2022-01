L'Audi elettrica di Sainz in scia del pick up Toyota di Al-Attiyah al via da Jeddah

Il qatarino Nasser Al-Attiyah (Toyota), fra le auto, e l’australiano Daniel Sanders (Ktm), fra le moto, hanno vinto prologo della Dakar edizione 2022, disputato fra Gedda e Hàil (Arabia Saudita). La prova è stata segnata dall’esplosione di un’auto dell’assistenza, che ha ferito il pilota francese Philippe Boutron, al volante del veicolo. L’incidente è avvenuto giovedì nei pressi di Gedda e il pilota, prima di essere rimpatriato in Francia, è stato operato in Arabia Saudita, come hanno annunciato gli organizzatori della gara. «Le sue condizioni stanno migliorando», ha reso noto l’Aso, in una nota. Il ministro dell’Interno saudita, con un tweet, ha parlato di «sospetti di natura criminale», per spiegare l’accaduto. In precedenza l’Aso, in una dichiarazione, spiega che «la polizia saudita» sta valutando tutte le possibilità, «compresa quella di un atto doloso».

Nel prologo odierno, lo spagnolo Carlos Sainz, due volte campione del mondo di rally e per tre volte vincitore della Dakar, ha piazzato la nuova Audi ibrida al secondo posto nella categoria auto, a 12” da Al-Attiyah. Il sudafricano Henk Lategan (Toyota) si è classificato invece al terzo posto. È la prima volta che un veicolo dotato anche di un motore elettrico partecipa alla gara. Stéphane Peterhansel, detentore del record di vittorie (14, delle quali sei conquistate nella categoria delle moto), e 14/o nel prologo, guida uno degli altri due prototipi elettrici schierati dall’Audi. Altri tre favoriti, il francese Sébastien Loeb (Prodrive), si è piazzato quinto; lo spagnolo Nani Roma (Prodrive) settimo; il sudafricano Giniel De Villiers (Toyota) ottavo. Tutti hanno chiuso a 1’ da Al-Attiyah. «Non ho forzato, non volevo giocarmi tutto nella prima tappa. La strategia era cercare un tempo per poter scegliere la nostra posizione per domani», ha spiegato Loeb.

Nelle moto la vittoria è andata all’australiano Daniel Sanders (Ktm). Quarto nella classifica finale per la sua prima Dakar nel 2021, il 27enne pilota della Ktm ha colpito fin dall’inizio, mettendo fra sè e il cileno Pablo Quintanilla (Honda) 1’ e guadagnando anche 1’55” su Ross Branch (Yamaha). Il campione in carica, l’argentino Kevin Benavides (Ktm), si è piazzato quarto in questo prologo destinato a determinare l’ordine di partenza per domani. Il rally-raid Dakar-2022 è scattato oggi e offrirà spettacolo, emozioni e clamorosi rovesci per più di 8.000 km in due settimane sulla sabbia dell’Arabia Saudita.