Petrucci perde la terza piazza fra le moto, Andujar guadagna la vittoria fra i quad. Kamaz senza rivali fra i truck

RIAD – Non è durata molto la gioia di Danilo Petrucci, il 31enne centauro umbro asso del Moto Gp che aveva tagliato in terza posizione il traguardo della quarta tappa dalla Dakar 2022 alle spalle di Joan Barred Bort e Pablo Quintanilla. Il pilota della Ktm è stato sanzionato con una penalità di 10 minuti per effetto della quale è scivolato al 15° posto. Senza questo provvedimento Petrucci avrebbe riportato l'Italia delle due ruote sul podio di una tappa della Dakar a distanza di 15 anni dall'ultima volta. La terza piazza è andata così al portoghese Rui Conçalves, in gara con la Sherco 450 Sef ufficiale.

La tappa più lunga della Dakar 2022 ha compromesso le speranze della Kamaz di archiviare la propria spedizione piazzando i propri 4 veicoli nelle prime quattro posizioni. Lo stage è stato vinto da Eduard Nikolaev davanti ai connazionali e compagni di scuderia Anton Shibalov e Dimitry Sotnikov. L'equipaggio di Andrey Karginov, ultimo, ha accusato poco meno di un'ora e 26 minuti e mezzo di ritardo. L'olandese del Pteronas Team De Rooy Iveco Janus Van Kasteren ha mancato il podio per soli 9 secondi.

L'autocarro Iveco dell'Italtrans Racing di Claudio Bellina, Bruno Gotti e Giulio Minelli è arrivato al traguardo della capitale Riad con un ritardo di 1:06.14''. Nella classifica generale provvisoria Sotnikov è al comando con 6 minuti e 10 secondi su Nikolaev e 25 minuti e 5 secondi su Shibalov, che ha ereditato la terza posizione da Karginvov, adesso settimo a 1:40.37''. Van Kasteren, quarto a quasi 24 minuti dal podio, ha portato a 9 minuti e 16 secondi il vantaggio sul quinto, il ceco Ales Loprais (Instaforex Loprais Praga).

Come per le moto, anche la tappa riservata ai quad è stata decisa dopo il traguardo. Il russo Aleksandr Maksimov (Chyr Mari) era stato il più veloce, ma è stato penalizzato con 4 minuti aggiuntivi, scivolando dalla prima alla terza piazza. La vittoria è andata così all'argentino Manuel Andujar (7240 Team) che ha preceduto di 76'' il francese Alexandre Giroud (Yamaha Racing Smw Drag'on). Pablo Copetti (Yamaha) si è dovuto accontentare del quarto posto e si è visto assegnare anche un minuto di penalità, la stessa sanzione comminata anche al quinto, il brasiliano Marcelo Medeiros. Nella generale Copetti resta saldamente al comando anche se con un vantaggio ridotto a 13.20'' su Giroud. Andujar, quarto, si è portato a soli 13'' del podio, ancora occupato dal russo che viaggia a 27.55'' dalla vetta (21 minuti sono di penalità).