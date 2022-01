Thriller a due ruote, Van Beveren di nuovo in testa dopo la vittoria di Price. Petrucci 11^. Kamaz vicino al “cappotto” tra i truck

BISHA – Finale thriller per la Dakar 2022 riservata alle moto. La prima vittoria di Toby Price (Red Bull Ktm) in questa edizione del rally raid e soprattutto i pesanti ritardi di Matthias Walkner e Sum Sunderland hanno contribuito a una nuova rivoluzione in vetta alla classifica assoluta. Nell'ordine d'arrivo della decima tappa l'australiano si è lasciato alle spalle l'argentino Luciano Benavides (Husqvarna) e lo spagnolo Joan Barreda Bort (Monster Energy Honda), staccati rispettivamente di 2.09'' e 3.21''. Con la sua quarta posizione a 3.35'' da Price, il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Yamaha) si è ripreso la testa della corsa. Danilo Petrucci, 11°, è stato ancora una volta il migliore degli italiani.

Dopo essere scivolato in terza posizione (ieri era a quasi 4' dal battistrada, Walkner), Van Beveren ha rifilato distacchi importanti ai rivali. Pablo Quintanilla (Honda), pur arrivando decimo, ha riguadagnato il podio (era stato secondo anche dopo la frazione di apertura), almeno provvisorio, inserendosi alle spalle del francese al quale rende 4.15''. Sunderland (GasGas) ha salvato almeno la terza posizione (1.44'' da Quintanilla), ma ha Barreda Bort a soli 48''. Walkner è precipitato addirittura al quinto posto a 8.24'' dal francese, anche se il podio è a meno di due minuti e mezzo. Giovanni Gritti, con la Honda dell'Rs Moto Racing Team, è 45°, primo degli "azzurri".

A due tappe dalla fine, Kamaz è vicina all'obiettivo: non solo vincere tutti gli stage, ma anche piazzare i propri autocarri ai primi quattro posti. Oggi Dimitry Sotnikov ha preceduto Eduard Nikolaev e Andrey Karginov, che grazie ai problemi in cui è incappato Ales Loprais, ha ripreso il “trenino” dei connazionali russi nella generale. All'arrivo Ignacio Casale (Tatra Buggyra Zm Racing) ha chiuso quarto mentre Claudio Bellina & Co (Italtrans Racing) sono arrivati 17° con il loro Iveco Powerstar e hanno guadagnato due posizioni nella graduatoria assoluta (15°). Al comando c'è sempre Sotnikov con 10.18'' su Nikolaev, 44.27'' su Shibalov e 1:49.27'' su Karginov. Nella sfida nei non marziani Janus Van Kasteren (Petronas Team De Rooy Iveco) è risalito al quinto posto.

Il brasiliano Marcelo Medeiros ha vinto la sua seconda tappa della Dakar 2022 fra i quad (la terza in assoluto). La frazione (appena 9 i piloti partiti) è costata il podio all'americano Pablo Copetti, che è stato tradito dal motore del proprio veicolo e nell'ordine d'arrivo figura con un tempo di 12 ore. Il podio di giornata è stato completato dal polacco Kamil Wisniewski (Orlen Team) e dal francese Alexandre Giroud. Nella generale l'ordine è inverso con Giroud davanti a Wisniewski (quasi 2 ore e 37 minuti di ritardo), che ha strappato la piazza d'onore virtuale a Francisco Moreno, quarto oggi: tra i due ci sono poco meno di 7 minuti. Copetti è scivolato al quinto posto a 8:09.46''.