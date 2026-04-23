Alcantara ai Car Design Award tra stile, ricerca e innovazione. Partner dell'evento alla Milano Design Week

Alcantara è tornata nelle vesti partner al Car Design Award 2026, il riconoscimento internazionale dedicato all'eccellenza del design automobilistico e ospitato ieri all'ADI Design Museum durante la Milano Design Week. La presenza dell'azienda italiana si inserisce in un percorso che da anni vede Alcantara collaborare con i principali centri stile automotive internazionali nello sviluppo degli interni, lavorando a stretto contatto con i team creativi fin dalle prime fasi di progettazione. Un'attività che coinvolge marchi generalisti, premium e luxury e che punta a unire ricerca estetica, innovazione tecnologica e personalizzazione. Grazie alle caratteristiche del materiale, designer e progettisti possono sviluppare soluzioni su misura, sperimentando lavorazioni, texture e combinazioni cromatiche capaci di valorizzare l'identità di ogni marchio e rispondere alle nuove esigenze del settore automobilistico in termini di comfort, sostenibilità e qualità percepita.

In occasione del Car Design Award, Alcantara ha inoltre presentato 'Atelier Alcantara', il progetto espositivo allestito all'interno dell'ADI Design Museum e dedicato all'incontro tra creatività, ricerca sui materiali e formazione internazionale. L'installazione si sviluppa in tre aree tematiche, ovvero automotive, moda e product design, attraverso le quali vengono presentati i lavori realizzati dagli studenti della Kingston School of Art e dello IED di Milano. Il progetto nasce con l'obiettivo di trasformare il materiale in uno strumento di sperimentazione progettuale, favorendo il dialogo tra giovani designer e industria.

«Con il Car Design Award e 'Atelier Alcantara' confermiamo il nostro impegno nell'immaginare il design come uno spazio condiviso tra arte, industria e sostenibilità - ha dichiarato Eugenio Lolli, presidente e amministratore delegato di Alcantara - e oggi questo impegno si traduce anche nella creazione di piattaforme di dialogo internazionale dove materiali e idee diventano strumenti per costruire un futuro più consapevole e creativo». All'interno dell'allestimento trova spazio anche un'area dedicata all'automotive sviluppata dal Design Office di Alcantara, pensata come un atelier interattivo in cui i visitatori possono esplorare texture, configurazioni e moodboard dedicati alle applicazioni del materiale nel settore auto.