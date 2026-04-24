Alcantara porta i materiali del futuro alla Milano Design Week. Ha eposto un laboratorio che mette al centro la formazione

C'è un filo che unisce le superfici delle Ferrari e delle Bmw agli studenti della Kingston School of Art di Londra e dell'Istituto Europeo di Design di Milano. Si chiama Alcantara, e in questa settimana del design ha scelto l'Adi Design Museum come palcoscenico per raccontare dove sta andando il settore.

L'azienda fondata nel 1972, di cui lo stabilimento produttivo si trova a Nera Montoro, in provincia di Terni, quartier generale a Milano, è partner del Car Design Award 2026, il riconoscimento internazionale promosso dalla rivista Auto&Design che ogni anno premia i migliori centri stile automobilistici al mondo. Non si tratta di una semplice sponsorizzazione: Alcantara ha fornito il materiale per la realizzazione del trofeo "Traccia", firmato dallo studio Erre Company.

Ma il progetto più significativo presentato durante la Design Week è "Atelier Alcantara", un laboratorio espositivo che mette al centro la formazione. Gli studenti delle due università partner hanno lavorato con il materiale sviluppando progetti nei tre ambiti core dell'azienda (automotive, moda e design di prodotto) accompagnati da attività di mentoring diretto da parte dei team Alcantara. Il risultato, allestito all'Adi Design Museum, è un percorso esperienziale in cui il visitatore può interagire con texture, configuratori e moodboard. Sul fronte strategico, l'azienda ha annunciato la nomina di Chris Lefteri come Design Ambassador and Advocate. Designer e teorico di fama internazionale, Lefteri è considerato uno dei massimi esperti nel campo dei materiali e del design sensoriale.

Il materiale Alcantara è attualmente impiegato dai principali gruppi automobilistici mondiali, da Stellantis e Renault fino a Bmw e Ferrari, per la realizzazione degli interni. L'azienda è certificata Carbon Neutral dal 2009 e pubblica annualmente un bilancio di sostenibilità verificato da EY.