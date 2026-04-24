Alpine, anteprima nazionale per A390 alla Milano Design Week. Protagonista all'Atelier del marchio in via Amerigo Vespucci

Alpine sottolinea la sua presenza alla Milano Design Week esponendo in anteprima nazionale il suo primo suv elettrico: la A390. Oltre ad essere oggetto di design pensato per essere vissuto e interpretato con passione, Alpine A390 è protagonista presso l'Atelier del marchio in via Amerigo Vespucci 8, dove si svolge anche la mostra a cura dell'artista Alessandro Sambini, la cui ricerca si muove tra fotografia, video e media digitali.

Inoltre ieri l'Atelier Alpine ha ospitato il talk «Performance ed eleganza in dialogo» moderato dalla giornalista sportiva Mara Sangiorgio, durante il quale son intervenuti Marco Piva, architetto e designer di fama internazionale, che ha raccontato il tema della trasformazione di tecnica e funzionalità in esperienza estetica e, al suo fianco, ha partecipato all'incontro anche Davide Valsecchi, che ha portato la prospettiva dell'animo sportivo del marchio Alpine.