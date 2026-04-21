Audi, anteprima di RS5 e R26 alla Design Week. Il Portrait Milano in Corso Venezia, accoglie l'installazione “Origin”

Per il tredicesimo anno consecutivo Audi è presente alla Milano Design Week, in programma fino al 26 aprile, dove porta in anteprima nazioale RS5, la prima plug-in hybrid ad alte prestazioni firmata Audi Sport e la monoposto R26 dell'Audi Revolut F1 Team che segna l'approdo del marchio in Formula Uno.

L'ex Seminario Arcivescovile, oggi Portrait Milano in Corso Venezia, accoglie l'installazione Audi «Origin», che s'inserisce con garbo nel contesto storico e invitando le persone a riflettere per riconnettersi con le proprie origini. La struttura scultorea evolve continuamente nel corso della giornata: riflessi e ombre in movimento ridisegnano lo spazio, le superfici svelano nuovi dettagli man mano che i visitatori si muovono, e l'architettura stessa diventa un contrappunto di quiete all'intensità sensoriale della città.

La pelle metallica opaca, che richiama materiali tecnici come il titanio, assorbe e riflette con discrezione le tonalità cromatiche del cortile dando vita a un dialogo tra il design contemporaneo e il patrimonio stratificato di Milano. Accanto all'installazione è presente la monoposto R26 dell'Audi Revolut F1 Team e, nella parte diametralmente oppostadella piazza, si colloca la nuova Audi RS 5, la prima plug-in hybrid ad alte prestazioni firmata Audi Sport, che porta l'elettrificazione nel quotidiano senza rinunciare a precisione e raffinatezza.

Due esempi di massima espressione delle performance che raccontano come le prestazioni siano in grado di coinvolgere anche un'efficienza responsabile.