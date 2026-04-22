Audi alla Milano Design Week: arte, prestazioni e Formula 1 in Corso Venezia

Un oggetto scultoreo nel cortile di un palazzo seicentesco, una station wagon sportiva ibrida ad alte prestazioni e la monoposto con cui Audi ha debuttato in Formula 1 quest'anno. Con questo trittico, la casa di Ingolstadt si presenta per il tredicesimo anno consecutivo alla Milano Design Week, in scena dal 20 al 26 aprile, confermando la propria vocazione a usare l'appuntamento milanese come palcoscenico non solo di prodotto, ma di posizionamento culturale.

L'elemento più inedito della presenza Audi in città è l'installazione Origin, realizzata in collaborazione con Zaha Hadid Architects e ospitata nel cortile del Portrait Hotel di Corso Venezia, l'ex Seminario Arcivescovile. La struttura è concepita come un padiglione scultoreo in metallo opaco con una finitura che richiama il titanio, la cui geometria interagisce con i riflessi e le ombre del contesto storico circostante, trasformandosi visivamente nel corso della giornata. Il titolo rimanda alla filosofia che Audi sta consolidando attorno a quattro principi: chiarezza, tecnica, intelligenza, emozione, di cui l'installazione rappresenta una declinazione architettonica. "Non siamo qui per esporre automobili, ma per contribuire a un dibattito culturale più ampio", ha dichiarato Massimo Frascella, Chief Creative Officer di Audi AG.

A fare da contrappunto prestazionale all'installazione c'è la nuova Audi RS 5 Avant, presentata per la prima volta al pubblico italiano nel contesto della Design Week. È il primo modello della divisione RS ad adottare una motorizzazione plug-in hybrid: il powertrain abbina un V6 2.9 Tfsi biturbo da 375 kW (510 Cv) a un motore elettrico da 130 kW, per una potenza di sistema complessiva di 470 kW (639 Cv) e 825 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h si chiude in 3,6 secondi, con velocità massima opzionale di 285 km/h.

La batteria da 25,9 kWh garantisce un'autonomia in modalità elettrica fino a 84 km, 87 in ambito urbano; la ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, con un tempo di ricarica completa di 2,5 ore. Sul piano dinamico, la novità ingegneristica più rilevante è il sistema quattro con Dynamic Torque Control: il primo torque vectoring elettromeccanico posteriore su un'auto di serie al mondo, con un'unità di controllo che ricalcola la distribuzione ottimale della coppia tra le ruote ogni 5 millisecondi. In Germania il listino parte da 107.850 euro per la RS 5 Avant; le consegne per i clienti europei sono previste per l'estate 2026.

Il terzo elemento dell'allestimento milanese è la show car Audi R26, la monoposto con cui il costruttore tedesco ha fatto il proprio ingresso nel campionato di Formula 1 2026. Per Audi si tratta del ritorno nella categoria regina del motorsport dopo decenni di assenza come costruttore ufficiale: un investimento strategico annunciato nell'ambito di un più ampio riposizionamento del gruppo verso la tecnologia ad alte prestazioni, elettrica e ibrida.