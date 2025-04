Car Design Award 2025, premiati Ferrari, Lotus e Renault. Riconoscimenti assegnati in occasione della Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week, l'appuntamento con i Car Design Award 2025 ha svelato i vincitori dell'edizione di quest'anno. La cerimonia, andata in scena presso l'ADI Design Museum di Milano, ha visto la partecipazione di designers e addetti ai lavori, per un evento nel quale design automobilistico ha dialogato con quello degli interni e con le nuove frontiere della tecnologia. Anche quest'anno, il Car Design Award è stato organizzato in collaborazione con Alcantara, testimonial del Made in Italy tra artigianato e creatività, e si è riproposto come riconoscimento internazionale di riferimento per i migliori progetti di auto di serie e concept, premiando anche l'evoluzione stilistica dei brand.

Il Car Design Award premia tre categorie, ovvero Concept Cars, 'Production Cars e Brand Design Language. Quest'ultimo riconoscimento viene assegnato al team di design che meglio ha lavorato alla consistenza e alla trasversalità del linguaggio del marchio sull'intera gamma prodotto. Per la sezione Concept Cars la vittoria è andata al team di design Lotus per il progetto Theory 1, nella categoria Production Cars, il primo premio è stato assegnato al team di design Ferrari per la 12Cilindri, mentre il team Renault ha ricevuto il riconoscimento per il miglior Brand Design Language. L'evento ha ospitato anche un talk dal titolo 'Emotional Connections - Il design emotivo', moderato da Silvia Baruffaldi, direttore della rivista Auto & Design. Al centro del dibattito, l'epoca segnata dall'avvento delle assistenti virtuali, della guida autonoma e dell'intelligenza artificiale e le automobili stanno diventando sempre più tecnologiche.