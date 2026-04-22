Citroën porta il mondo del ciclismo alla Milano Design Week. Allestimento nel flagship store del marchio dedicato al Giro d'Italia

Citroën porta il mondo del ciclismo alla Milano Design Week 2026 e trasforma Maison Citroën in uno spazio dedicato al Giro d'Italia, rafforzando il legame tra mobilità urbana, design e uno degli eventi sportivi più popolari del Paese. Fino al 26 aprile il flagship store del marchio francese in piazza Cinque Giornate, ospiterà un allestimento immersivo ispirato alla storica corsa ciclistica italiana, con ambientazioni dominate dal colore rosa che richiamano l'atmosfera del Giro.

Protagonista dell'esposizione è una Citroën Ami con livrea dedicata alla maglia rosa, scelta simbolicamente per rappresentare la partnership tra il brand e la competizione. L'iniziativa anticipa anche la presenza di Citroën al Giro d'Italia 2026, dove il nuovo SUV C5 Aircross accompagnerà la carovana della corsa lungo le tappe in programma dall'8 al 31 maggio. «Il legame tra Citroën e il ciclismo - ha commentato Giovanni Falcone, managing director di Citroën Italia - nasce da valori comuni come la prossimità alle persone, il rispetto dei territori e la visione di una mobilità sempre più accessibile e sostenibile.

Con Maison Citroën, in occasione della Milano Design Week, vogliamo portare l'atmosfera e l'emozione del Giro d'Italia nel cuore della città". All'interno di Maison Citroën, immagini e contenuti video dedicati al grande ciclismo accompagnano i visitatori in un percorso che unisce sport, territorio e mobilità sostenibile, trasformando lo spazio espositivo in un punto di incontro tra cultura urbana e passione sportiva.