Ducati e Lamborghini alla Design Week per nuova serie speciale. Panigale V4 S e Revuelto protagoniste

Prestazioni e design sono le parole d'ordine della collaborazione tra Lamborghini e Ducati che si rinnova nel segno di una nuova edizione speciale di Revuelto e Panigale V4. Le novità sono state svelate al pubblico in occasione della Milano Design Week e con un'evento dal titolo 'The Art of Unexpected'. Il terzo capitolo della collaborazione tra i due marchi della Motor Valley, ha come protagonisti i modelli più prestazionali e sofisticati nella gamma dei due marchi, ovvero la Panigale V4 S, l'ultima generazione di Superbike Ducati e la Lamborghini Revuelto.

Entrambi i modelli rappresentano la massima espressione di sportività dei due brand e sono equipaggiati con i motori più che ne rappresentano appieno la filosofia tecnica e l'approccio progettuale, quindi il motore Desmosedici Stradale Ducati e il V12 Lamborghini. «Con la Panigale V4 Lamborghini - ha commentato Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati - la collaborazione tra queste due icone della Motor Valley si arricchisce di un nuovo capitolo che conferma e rafforza i valori che ci ispirano: eccellenza italiana, sportività e prestazioni con un design sempre distintivo».

Ad ispirare la nuova Panigale V4 è la Revuelto , la prima supersportiva ibrida HPEV (High Performance Electrified Vehicle) di Automobili Lamborghini e nuovo punto di riferimento in termini di prestazioni, tecnologia di bordo e divertimento alla guida, grazie ai 1015 CV totali del gruppo propulsore, che unisce la potenza di un nuovo motore a combustione interna da 12 cilindri, tre motori elettrici ad alta densità e un innovativo cambio trasversale a doppia frizione. La Revuelto protagonista alla Milano Design Week è opera del lavoro di sinergia tra il Centro Stile Lamborghini e il reparto di personalizzazione Ad Personam. «Quando due design inconfondibili come quelli di Lamborghini e Ducati si incontrano - ha spiegato Stephan Winkelmann, chairman e Ceo di Automobili Lamborghini - non può che nascere un progetto di successo, espressione dei valori di italianità e bellezza che ci contraddistinguono».

La base tecnica della Panigale V4 Lamborghini è la nuova V4 S, una moto profondamente evoluta grazie a un approccio integrato tra aerodinamica e design, a una ciclistica estremamente efficace e a importanti innovazioni elettroniche come il Ducati Vehicle Observer (DVO) e il Race eCBS. Per realizzare la V4 Lamborghini, il Centro Stile Ducati ha lavorato insieme a quello Lamborghini per disegnare l'inconfondibile livrea e una serie di componenti unici ispirati alla Revuelto, creando una esclusiva moto in serie numerata e limitata a 630 esemplari.

In aggiunta, Ducati propone una serie ancora più esclusiva, denominata Speciale Clienti, disponibile solo per 63 clienti Lamborghini. Questi ultimi, attraverso l'interazione diretta con il Centro Stile Ducati, potranno trasferire sulla propria Ducati Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti lo schema colori della propria Lamborghini oppure scegliere fra combinazioni di colore suggeriti dal Centro Stile Ducati. Le consegne della Ducati Panigale V4 Lamborghini avranno inizio a settembre 2025.