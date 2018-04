Fiat, alla Milano Design Week sfila la 500 Collezione

MILANO - Per fare tendenza bisogna avere la “collezione” giusta. Proprio come la nuova edizione di Fiat 500, la collezione appunto. Presentata allo scorso Salone di Ginevra, la nuova serie speciale della 500 si mostra ora alla settimana milanese del design. Una serie speciale che non poteva non essere presente a Milano, capitale della moda e del design, e che alimenta ulteriormente le possibilità di scelta legate alla compatta torinese. Un’auto che si distingue dal resto della gamma, per il “corredo” stilistico dedicato.

Una dotazione che prevede alcune scelte specifiche in tema colorazione. Si va dalla livrea bicolore “Primavera” Bianco e Grigio a quella “Acquamarina” Bianco e Verde, senza dimenticare le variabili mono colore Avorio Taormina, Bianco Gelato e Blu dipinto di Blu. Cromature specifiche per il modello collezione, cerchi in lega da 16 pollici e fasce laterali in grigio-bianco-grigio, completano l’abito della nuova versione di 500. Riconoscibile anche per il badge collezione ricamato sui tappetini.

L’interno conferma l’attenzione della citycar torinese verso la tecnologia. Touch screen da 7 pollici e sistema d’infotainment Uconnect HD Live, di cui sono parte anche i protocolli Android Auto e Apple CarPlay. La gamma motori della 500 collezione è la stessa offerta sulla famiglia 500. Già disponibile presso la rete di vendita della Casa torinese, sarà lanciata al pubblico proprio questo weekend. I prezzi partono dai 16.780 euro per la versione chiusa e dai 19.950 euro per la cabrio. E il prossimo settembre ci aspetta già una nuova edizione speciale.