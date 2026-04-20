Geely alla Design Week con un'installazione e tre modelli in mostra. Milano è il suo avamposto creativo in Europa

Non è un salone dell'auto, eppure la Milano Design Week si conferma uno dei palcoscenici più cercati dai costruttori automobilistici che puntano sull'Europa. Geely Auto, tra i principali gruppi privati cinesi del settore, ha scelto l'edizione 2026 della manifestazione per consolidare la propria visibilità in Italia attraverso Anima Mundi. A Visionary Impulse, un'installazione immersiva progettata dallo studio milanese Dotdotdot negli spazi della Fondazione Istituto dei Ciechi, in via Vivaio 7, fino al 26 aprile. All'interno sono esposti tre modelli: l'EX5 e la Starray EM-i, già in vendita in Italia, e la nuova E2, che qui appare per la prima volta nel Paese.

La scelta di Milano non è casuale. Dal 2023 Geely ha qui un proprio centro di design che si affianca alle sedi di Shanghai, Ningbo, Göteborg e Coventry, con accordi stretti con dieci istituzioni accademiche italiane. Alla Design Week questa filosofia si concretizza nell'installazione di Dotdotdot: un sistema generativo che reagisce in tempo reale a dati ambientali come luce, umidità e pressione atmosferica, con le 4.000 canne di un organo storico del 1901 collegate via interfaccia Midi a un algoritmo di intelligenza artificiale.

Sul piano commerciale, Geely è arrivata in Italia nell'autunno del 2025 con due Suv di segmento D, distribuiti da Jameel Motors attraverso una rete che punta a raggiungere i 100 punti vendita entro fine anno. L'EX5 è un Suv 100% elettrico: il motore eroga 218 Cv, la batteria LFP da 60 kWh garantisce fino a 430 km di autonomia dichiarata e la ricarica rapida porta la carica dal 30 all'80% in venti minuti. Il prezzo in Italia parte da 38.900 euro, con dotazione di serie che include fari full Led, telecamera a 360°, infotainment da 15,4 pollici e assistenza alla guida di livello 2. La Starray EM-i è invece un ibrido plug-in che abbina un motore termico 1.5 da 100 Cv a un'unità elettrica da 160 kW, con 83 km di autonomia in elettrico puro, 943 km complessivi dichiarati e un prezzo di ingresso di 34.900 euro.

La terza vettura esposta, la E2, è una berlina elettrica urbana di cui Geely non ha ancora comunicato specifiche tecniche né prezzi per il mercato italiano. La sua presenza ha valore soprattutto di posizionamento: presentarla al pubblico europeo in un contesto culturale prima di qualsiasi lancio commerciale. Nel 2025 Geely Auto ha dichiarato vendite globali superiori a 3 milioni di unità, con esportazioni pari a circa 420.000 vetture, di cui oltre 120.000 elettrificate. Il gruppo controlla, tra gli altri, Volvo Cars, Polestar e Lotus. In Italia, il mercato dei Suv elettrici di fascia media è presidiato da nomi come Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 e Kia EV6.