Inno alla GranTurismo per Maserati alla Design Week. Anche Beckham alla presentazione delle speciali GT del Tridente

MILANO - Una serata tra motori e ospiti, entrambi speciali, per Maserati che alla Milano Design Week celebra la nuova GranTurismo. Gli ospiti in questione, che rispondono ai nomi di David Beckham, del designer giapponese Hiroshi Fujiwara, del pianista e compositore Dardust e di Matilda De Angelis, hanno partecipato nella serata di ieri all’evento promosso dalla casa del Tridente con il titolo di ‘GranTurismo Celebration’. L’appuntamento andato in scena nel nuovo retail store del marchio, nel cuore di Milano, è stato anche l’occasione per svelare al pubblico alcune prestigiose novità, come la GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary, insieme alla GranTurismo One Off Prisma e GranTurismo One Off Luce, disegnate dal Centro Stile Maserati. A queste a fatto compagnia anche la GranTurismo One Off Ouroboros, futuristico prototipo concepito dall’estro del pioniere della street culture giapponese e amico del Tridente, Hiroshi Fujiwara.

La GranTurismo One Off Prisma è una vera e propria opera d’arte artigianale, equipaggiata con un motore a combustione interna V6 Nettuno e dedicata alla tradizione di questa vettura. La carrozzeria offre un insieme cromatico composto da 14 colori diversi, tutti verniciati a mano e impreziositi da dettagli di oltre 8.500 lettere applicate e verniciate a mano una per una, che compongono i nomi delle vetture Maserati. Due dei colori utilizzati guardano al futuro, mentre gli altri dodici sono stati selezionati tra le tonalità dei modelli GranTurismo più celebri del passato, come l’Amaranto della Maserati A6 1.500 del 1947 e l’Oro Longchamps, della Maserati Khamsin del 1973. La GranTurismo One Off Luce, spinta da un motore Folgore full-electric, incarna invece la sperimentazione e la ricerca di Maserati. L’allestimento è un monolite cromatico a specchio, inciso a laser con un motivo verniciato in un colore particolare, che permette ai contorni della vettura di ‘fondersì con l’ambiente circostante. Anche gli interni puntano al futuro e sono realizzati in Econyl, un filato di nylon. Gli interni monocromatici blu ricordano anche il mare da cui proviene il materiale sostenibile. «La GranTurismo Prisma - ha commentato Klaus Busse, head of design di Maserati - è un’ode alla storia di 75 anni e alle conoscenze che ha impregnato tutte le vetture che Maserati ha realizzato nel tempo.

La GranTurismo Luce è il nostro futuro, guarda avanti, in perfetto equilibrio con la Prisma. L’essenza di ciascuna dipende dall’altra. In termini di innovazione, Prisma esprime tutta la bellezza e l’eccellenza dell’artigianato italiano, maestria nella verniciatura e nel colore, mentre Luce rivela tutta la tecnologia sviluppata con Folgore, combinando il nostro approccio proiettato al futuro e la creatività italiana». Maserati ha presentato poi la GranTurismo One Off Ouroboros, una GranTurismo Fuoriserie virtuale disegnata dall’innovatore della street culture Hiroshi Fujiwara come interpretazione creativa della GranTurismo contemporanea nella versione full-electric Folgore. Il design della Granturismo Ouroboros combina la griglia anteriore della A6GCS Berlinetta Pininfarina e le prese d’aria laterali della 3500 GT, icone degli anni ‘50, con i fari tondi coperti che caratterizzavano le vetture da corsa degli anni ‘60 come la Maserati Tipo 151.

I nuovi cerchi forgiati si ispirano invece ai cerchi in lega di magnesio introdotti dalla Bora negli anni ‘70, mentre la fascia di luci posteriori collegate è un riferimento diretto al design della Shamal degli anni Ottanta e Novanta. Durante la serata e nell’ambito della collaborazione con Fragment, Fujiwara ha anche presentato in anteprima una capsule collection, ispirata a un viaggio di lusso a bordo della Maserati GranTurismo e che rende omaggio a Modena e Tokyo, città di origine dei due brand. Dopo l’anteprima mondiale in occasione della Milano Design Week, queste opere d’arte su quattro ruote viaggeranno in tutto il mondo per partecipare a una serie di eventi celebrativi della Maserati GranTurismo e consentire agli appassionati di ammirarle da vicino.