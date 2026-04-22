Kia anticipa gli stilemi di design del futuro alla MDW con il nuovo concept Vision Meta Turismo

La nuova concezione di Grand Tourer per l'era digitale secondo Kia passa per Vision Meta Turismo, il concept presentato in anteprima mondiale in occasione della Milano Design Week, in programma fino al 26 aprile. Simbolo dell'approccio futuristico di Kia, Vision Meta Turismo rappresenta la visione evoluta della mobilità secondo Kia mostrando un design essenziale abbinato a interni da lounge ben visibili anche dall'esterno grazie all'ampia copertura vetrata.

Centrale la filosofia di design 'Opposites United' che unisce elementi apparentemente contraddittori per dare luogo ad un nuovo paradigma di design trasformativo, dove superfici morbide incontrano quindi geometrie tecniche e l'architettura estremamente avanzata del concept si pone come base di una silhouette moderna ed elegante, con un profilo basso e ampio. Il frontale ribassato del concept sottolinea una sezione inferiore smussata caratterizzata da un inserto nero. Mentre il posteriore si distingue per le linee morbide e fluide che arrivano fino alla coda tronca enfatizzata dai fari a led a sviluppo orizzontale che accentuano la larghezza visiva e il baricentro basso del veicolo.

Caratterizzata da due diverse configurazioni di sedili e disposizione, Vision Meta Concept introduce un cambio di paradigma per l'esperienza in abitacolo grazie a tecnologie digitali avanzate che assicurano un'esperienza coinvolgente. In questo contesto, il volante funge da interfaccia centrale attraverso la quale gli utenti interagiscono con tre distinte modalità di esperienza digitale: Speedster, Dreamer e Gamer, modalità che migliorano l'esperienza utente in base al contesto e allo scenario di guida.