Lepas L6 alla Milano Design Week, il nuovo suv Phev Super Hybrid del brand premium del Gruppo Chery

Lepas, il brand premium del Gruppo Chery che dallo scorso anno affianca i marchi Omoda & Jaecoo nella strategia per i mercati europei, ha annunciato l'arrivo del suo secondo modello destinato ance al mercato italiano. Dopo il suv 'alto di gamma' L8 - che era stato mostrato durante il Salone dell'Automobile di Torino nel settembre 2025, Lepas ha svelato a Milano in occasione della Design Week 2026 il modello compatto L6 che, afferma l'azienda, «interpreta in chiave contemporanea il concetto di mobilità efficiente, combinando tecnologia ibrida plug-in, prestazioni brillanti e un elevato livello di confort e sicurezza».

Lepas L6 adotta infatti un avanzato sistema plug-in Super Hybrid che eroga una potenza complessiva di 279 Cv grazie alla combinazione di un motore benzina 1.5 TGDI da 143 Cv e di un'unità elettrica da 204 Cv. Il sistema è supportato da una batteria da 18,4 kWh che, assieme alla riserva di carburante permette al suv L6 di raggiunge un'autonomia combinata fino a 1.200 km senza necessità di soste.

L'omologazione Wltp indica consumi contenuti in 2,4 litri/100 km ed emissioni di CO2 di soli 50 g/km. L'azienda nel sottolineare che «questi numeri che lo rendono una soluzione ideale sia per l'utilizzo urbano quotidiano sia per i lunghi viaggi» precisa che a fonte di una «guida fluida, reattiva e adatta a ogni contesto» Lepas L6 accelera da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiunge in assenza di limiti una velocità massima di 179 km/h. Dal punto di vista del design e della funzionalità, Lepas L6 - che è lungo 4 metri e 55 - offre proporzioni equilibrate e un'abitabilità pensata per il confort di tutti i passeggeri. Il bagagliaio modulabile spazia da 435 a 1.255 litri. Previsti due allestimenti, Pure e Premium, entrambi caratterizzati da una dotazione ricca e orientata alla tecnologia e alla sicurezza.

Già nella versione 'base' sono presenti sistemi Adas completi, uno schermo centrale da 13,2 pollici, connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore automatico bi-zona e fari Full Led. La versione Premium aggiunge contenuti di fascia superiore come interni in ecopelle, sedili elettrici e ventilati, impianto audio Sony a 8 altoparlanti, tetto panoramico e sistemi avanzati di assistenza al parcheggio, inclusi Apa e Rpa.