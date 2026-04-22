Lepas L6, alla Design Week di Milano il debutto europeo del Suv plug-in hybrid

Milano, ancora una volta, diventa la vetrina scelta per raccontare un’ambizione industriale che punta lontano. In occasione della Milano Design Week 2026, LEPAS ha acceso i riflettori sulla nuova L6, Suv compatto plug-in hybrid con cui il marchio del Gruppo Chery rafforza la propria traiettoria in Europa. Non è soltanto una novità di prodotto, ma il segnale di una direzione precisa: costruire una mobilità capace di tenere insieme personalità, contenuto tecnico e una visione più sofisticata del viaggio quotidiano.

Un esordio che sa di posizionamento La scelta di presentare la L6 a Milano non è casuale. Dopo il debutto italiano del marchio a Torino con la L8, LEPAS torna nel nostro Paese per legare la propria immagine a un contesto internazionale in cui il design detta tendenza e diventa racconto. Nel cuore della Design Week, il marchio mette in scena un’idea di auto che vuole uscire dalla sola dimensione funzionale per avvicinarsi a quella del lifestyle e della riconoscibilità. La public exhibition di via Vigevano 18, aperta dal 21 al 26 aprile, si inserisce proprio in questa logica.

Numeri, sostanza, versatilità La nuova L6 arriva con una meccanica pensata per conciliare brillantezza e attenzione ai consumi. Il sistema plug-in hybrid sviluppa una potenza complessiva di 279 CV, grazie all’integrazione tra il motore benzina 1.5 TGDI da 143 CV e l’unità elettrica da 204 CV. Le prestazioni raccontano un Suv pronto a muoversi con disinvoltura in ogni scenario: 0-100 km/h in 7,9 secondi, velocità massima di 179 km/h e una guida modulabile attraverso le modalità Eco, Normal e Sport. Una proposta pensata per chi cerca elasticità d’uso senza rinunciare a una risposta dinamica convincente.

Efficienza concreta per la mobilità di tutti i giorni Tra gli aspetti più rilevanti della L6 c’è la capacità di coprire esigenze diverse, dall’impiego urbano ai trasferimenti più lunghi. La batteria da 18,4 kWh permette infatti di raggiungere fino a 1.200 km di autonomia combinata, con consumi dichiarati di 2,4 l/100 km ed emissioni di CO₂ pari a 50 g/km nel ciclo WLTP combinato. È qui che il modello prova a giocarsi una parte importante della sua sfida: offrire efficienza e praticità in una formula che resta accessibile nella gestione quotidiana. Le dimensioni compatte, unite alla trazione anteriore, rafforzano inoltre la vocazione urbana del progetto.

Tecnologia a bordo e attenzione alla protezione Sul piano dell’equipaggiamento, LEPAS punta a proporre una dotazione ricca già dalla versione Pure. Schermo centrale da 13,2 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore automatico bi-zona, fari Full LED e sistemi ADAS completi costruiscono un pacchetto che guarda con decisione alla fascia più evoluta del segmento. Con l’allestimento Premium il livello sale ulteriormente, grazie a interni in ecopelle, sedili elettrici e ventilati, tetto panoramico, audio SONY® a 8 altoparlanti e assistenza avanzata al parcheggio. Sul fronte della sicurezza e del controllo, la presenza fino a 10 airbag conferma la volontà di dare al modello una collocazione solida e credibile.

La L8 e il disegno più ampio del marchio Accanto alla L6, LEPAS continua a costruire il proprio racconto europeo anche attorno alla L8, destinata a essere il primo modello introdotto sul mercato italiano. Suv di dimensioni più generose, rappresenta l’interpretazione più compiuta del linguaggio stilistico del brand, ispirato alla fluidità e alla tensione dinamica del mondo felino. Linee filanti, abitacolo ampio, impianto audio SONY con cancellazione attiva del rumore, 10 airbag e 19 sistemi ADAS definiscono un prodotto che mette insieme comfort, immagine e sostanza tecnica. La sua missione è chiara: parlare a una clientela urbana che cerca nell’auto un oggetto coerente con il proprio stile di vita.

Dietro LEPAS, la spinta globale del Gruppo Chery Il progetto LEPAS si inserisce nella strategia internazionale del Gruppo Chery, che dopo avere ampliato la propria presenza fuori dalla Cina con altri marchi accelera ora anche su questo nuovo fronte. Il nome LEPAS, nato dalla fusione tra “LEAP” e “PASSION”, sintetizza bene l’identità che il costruttore vuole attribuirgli: agilità, slancio, eleganza e capacità di distinguersi. Con oltre 17,44 milioni di clienti nel mondo, più di 5 milioni di veicoli esportati e una rete globale articolata in 44 Paesi e nove regioni, Chery offre a LEPAS una base industriale robusta. Ed è proprio su questa struttura che il marchio prova a costruire la propria credibilità nel mercato premium dell’auto.