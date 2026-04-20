Lexus sotto i riflettori della Milano Design Week con 5 opere che esplorano nuove definizioni di spazio

Lexus presenta cinque opere creative alla Milano Design Week 2026, la prima mondiale dell'installazione «SPACE», insieme a quattro contributi originali di «Discover Together 2026», un progetto di co-creazione con il contributo di talenti emergenti affiancati da designer di Lexus. La mostra, ospitata al Superstudio Più nel quartiere Tortona di Milano, proseguirà fino a domenica 26 aprile. «Tutte e cinque le opere presentate quest'anno - ha detto il Chief Branding Officer Simon Humphries - esplorano il potenziale dello spazio. L'anno scorso, Lexus ha presentato la LS Concept come nuova ammiraglia del brand.

Sebbene la 'S' in LS ha significato dalla sua origine 'Sedan', ora si trasforma in 'Spazio'. Questo riflette la convinzione che le auto di lusso non saranno più definite solo dal tipo di carrozzeria, ma dal valore dello spazio al loro interno. Come esseri umani, viviamo con lo spazio ogni giorno e il modo in cui ci muoviamo attraverso di esso e gli diamo significato è fondamentale per le nostre vite. Attraverso questa esposizione, speriamo che i visitatori possano valutare il potenziale inesplorato dello spazio».

La ricerca di nuove opportunità che la mobilità potrebbe offrire in futuro è la forza trainante dietro l'installazione di quest'anno alla Milano Design Week, «SPACE». Ispirata al nuovo modello LS Concept di Lexus, mette i visitatori al centro di una visione immersiva che combina immagini a 360 gradi con suoni e luce. L'installazione interpreta come la mobilità si stia evolvendo, da semplice mezzo di trasporto a piattaforma articolata per offrire alle persone nuove esperienze e maggiore libertà. Man mano che terra, mare e aria diventano perfettamente connessi, il movimento passa dall'essere un semplice raggiungimento di una destinazione ad un'esperienza che arricchisce la vita. Accanto all'installazione principale saranno presentate anche quattro nuove opere del progetto Discover Together 2026, iniziativa avviata da Lexus nel 2025 che coinvolge designer interni al marchio e creatori emergenti.

Il tema di quest'anno, «Discover your space», anch'esso ispirato alla Lexus LS Concept, si concentra sull'idea e sul significato dello spazio personale. I team creativi hanno intrattenuto dialoghi con Lexus e hanno attinto alla propria esperienza per dare vita alle loro interpretazioni. I partecipanti di quest'anno sono Kyotaro Hayashi & Yumi Kurotani (Giappone), Guardini Ciuffreda Studio (Italia), Random Studio (Paesi Bassi) e un team collaborativo che mette insieme designer di Lexus con maestri dell'artigianato giapponese (Giappone). Attraverso il dialogo tra culture e discipline diverse, sono emerse nuove prospettive e ispirazioni.