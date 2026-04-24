Lotus alla MDW nel segno di creatività e tecnologia. Con l'installazione “In Progress” in scena il linguaggio e il futuro del marchio

Lotus torna in scena alla Milano Design Week 2026 con 'In Progress', un'installazione immersiva che racconta l'evoluzione creativa e tecnologica del marchio britannico attraverso un percorso dedicato a design, innovazione e performance. Allestita negli spazi di Haus of Automotive nel distretto di Tortona, la mostra interpreta il concetto di performance come un processo continuo di trasformazione, mettendo al centro il percorso creativo che accompagna lo sviluppo dei modelli Lotus e il dialogo costante tra design, ingegneria ed emozione. L'esposizione ruota attorno ai tre principi che guidano il linguaggio progettuale del marchio, ovvero Digitale, Naturale e Analogico.

Un approccio che unisce esperienze immersive e tecnologiche, attenzione alla connessione emotiva tra uomo e automobile e continua ricerca sulle prestazioni e sull'innovazione ingegneristica. «In Progress è un invito a osservare come Lotus pensa, immagina e crea - ha dichiarato Ben Payne, vicepresidente del design del gruppo Lotus - e per noi il progresso non riguarda solo il risultato finale, ma il processo creativo che porta a quel risultato. È qualcosa alimentato da curiosità, sperimentazione e volontà di superare continuamente i limiti». Al centro dell'installazione trova spazio Theory 1, concept car che anticipa la direzione futura del design Lotus e della nuova generazione di modelli ad alte prestazioni del marchio.