Lynk & Co alla Milano Design Week presenta la nuova arrivata 08. Modello tra design e tecnologia esposto negli spazi di Solferino 28

Lynk & Co ha scelto la Milano Design Week 2026 per presentare al pubblico italiano la nuova 08, SUV che segna un'evoluzione nella strategia del marchio e che si inserisce nel percorso di crescita in Europa. Il modello è esposto negli spazi di Solferino 28, all'interno della 'Città delle Idee', installazione firmata da Mario Cucinella Architects nel Brera Design District. Un contesto che interpreta la città come un ambiente in trasformazione, in linea con l'approccio del brand orientato a una mobilità connessa e in continua evoluzione.

La Lynk & Co 08 introduce una nuova proposta nel segmento delle ibride plug-in, con un'autonomia fino a 200 chilometri in modalità completamente elettrica nel ciclo Wltp A questa si affianca una percorrenza complessiva superiore ai 1.000 chilometri, mentre la ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10% all'80% in circa mezz'ora, ampliando le possibilità di utilizzo sia in ambito urbano sia nei lunghi viaggi.

La tecnologia plug-in è pensata per offrire un'esperienza di guida prevalentemente elettrica nella quotidianità, mantenendo al tempo stesso la flessibilità del motore termico nelle percorrenze più impegnative. L'installazione milanese è stata pensata come uno spazio di dialogo tra progettazione, cultura e innovazione, con la 08 come elemento centrale di questa visione.