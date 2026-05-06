Maserati, svelata la GT2 Stradale Fuoriserie 914 da 640 cv alla Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week 2026, Maserati ha svelato la GT2 Stradale Fuoriserie 914, un esemplare unico bespoke sviluppato attraverso il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, oggi parte integrante di BottegaFuoriSerie, la nuova struttura di eccellenza di Alfa Romeo e Maserati, dove prendono forma vetture personalizzate senza tempo, restauri caratterizzati dalla massima precisione storica, esperienze sensoriali, ricerca di materiali innovativi e un centro dedicato alle prestazioni. Sotto il cofano, l'iconico motore V6 Nettuno che raggiunge i 640 CV (471kW), facendone la piu potente Maserati con motore termico guidabile su strada. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,8» e la velocita massima e superiore a 320 km/h.