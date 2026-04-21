Microlino, debutta la Serie Limitata My Style Bags alla Milano Design Week. Progetto celebra il Made in Italy

Microlino e My Style Bags hanno stretto una collaborazione in occasione della Milano Design Week 2026 , in programma fino al 26 aprile, dando vita alla Serie Limitata Microlino My Style Bags. Sviluppata sulla base del modello Microlino 90 nella colorazione London Green, l'edizione speciale fonde le anime dei due marchi con l'estetica compatta e funzionale della microcar, l'eccellenza tessile e la cura sartoriale del brand milanese.

La Milano Design Week sarà l'occasione per prenotare Microlino My Style Bags o per assicurarsi un test drive di Microlino da ogni boutique di My Style Bags in Italia. La collaborazione tra le due realtà italiane rappresenta l'espressione di un comune impegno nella promozione del Made in Italy, dell'attenzione al dettaglio e di una visione contemporanea della mobilità e della moda. Il progetto, infatti, proseguirà oltre la Design Week con un calendario di appuntamenti che ne amplifica la portata e il respiro internazionale.