Mini protagonista con Paul Smith alla Milano Design Week all'insegna dello stile con “A Garden of Curiosity”

Mini ha rinnovato la sua collaborazione con Paul Smith ed è sbarcata al Salone del Mobile 2026 per presentare 'A Garden of Curiosity', un'installazione immersiva che unisce design, suono e colore nel cuore della città. Allestita nel cortile di Palazzo Borromeo d'Adda, l'opera propone un percorso sensoriale che invita i visitatori a esplorare uno spazio progettato come un giardino contemporaneo, dove elementi naturali e interventi creativi si intrecciano. L'accesso avviene attraverso una passerella che conduce a un ambiente caratterizzato da sentieri, piattaforme e installazioni, con il colore come elemento centrale del progetto.

Il concept si sviluppa attorno all'incontro tra l'approccio cromatico distintivo di Paul Smith e il linguaggio progettuale di Mini, dando vita a un'esperienza che coinvolge più sensi. All'interno del percorso, spazi tematici interattivi permettono ai visitatori di sperimentare direttamente con il colore e di immergersi in ambientazioni sonore pensate per amplificare la percezione dello spazio. Tra gli elementi principali dell'installazione trova spazio la nuova MiniCooper Cabrio Paul Smith Edition, che interpreta lo stile del designer britannico attraverso dettagli, finiture e soluzioni estetiche dedicate al progetto.

Il percorso include anche una sezione dedicata alla storia della collaborazione tra Mini e Paul Smith, con l'esposizione di modelli realizzati a partire dalla fine degli anni Novanta. L'installazione resterà aperta al pubblico durante i giorni del Salone del Mobile presso la House of Mini in via Manzoni.