Omoda 9 Super Hybrid in anteprima alla Milano Design Week. Ammiraglia ibrida da oltre 1.300 km di autonomia

Il marchio cinese Omoda & Jaecoo ha scelto la Milano Design Week 2025 per svelare in anteprima nazionale Omoda 9 Super Hybrid, l'ammiraglia ibrida che garantisce oltre 1.300 chilometri di autonomia. Omoda 9 mostra un linguaggio stilistico audace e futuristico, caratterizzato da un profilo scolpito e una carrozzeria che presenta linee di carrozzeria tese e dinamiche. Lo stile è stato studiato oltre per l'estetica, anche per essere funzionale; infatti, il risultato è un Cx di 0,308 che contribuisce a una maggior autonomia.

All'interno dell'abitacolo artigianalità, minimalismo e tecnologia si fondono: a dominare è la plancia curva da 24,6 pollici davanti cui si trova il volante multifunzione con comandi tattili. Omoda 9 porta in dote la tecnologia Super Hybrid, già vista su Jaecoo 7, che unisce le qualità di un motore 1.5 litri TGDI a quella di due motori elettrici e del cambio DHT a tre rapporti. L'autonomia complessiva supera i 1.300 chilometri grazie a una batteria da 34,46 kWh e a un serbatoio da 70 litri mentre la potenza di sistema è di oltre 500 CV. L'auto sarà disponibile presso i concessionari italiani a partire da fine maggio 2025.