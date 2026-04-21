Range Rover Bespoke, attività di personalizzazione ispirano l'installazione alla Milano Design Week

Niente. meglio della presentazione fatta da Martin Limpert global managing director di Range Rover, spiega il senso e gli obiettivi della presenza del celebre brand del lusso di JLR alla Milano Design Week (MDW) 2026 con l'installazione Traces. Questo evento, aperto al pubblico dal 21 al 26 aprile presso la Galleria Meravigli di Milano «rappresenta il contesto ideale per immergersi nella filosofia Range Rover - ha detto Limpert - cioè la creazione di oggetti del desiderio davvero unici, grazie alle infinite possibilità di design e personalizzazione offerte da Range Rover Bespoke». «Traces è un invito a celebrare la personalizzazione artigianale di Range Rover non come un processo, ma come un'esperienza profondamente emotiva, plasmata dalla memoria, dai luoghi e dall'istinto per la bellezza». Una visione, quella creata dal brand di JLR in collaborazione con Storey Studio, che ha permesso «di presentarla accanto ad alcuni degli oggetti artigianali più straordinari e alle voci creative più autorevoli del panorama attuale».

L'installazione celebra il servizio di personalizzazione d'eccellenza Range Rover Bespoke, un reparto dove artigianalità, creatività e individualità convergono Traces, spiega JLR, esplora le infinite possibilità di creare un autentico oggetto del desiderio su misura e mette in luce la filosofia di design di Range Rover in un contesto che celebra l'eccellenza della leadership creativa internazionale Traces è un'installazione che offre un viaggio sensoriale attraverso memoria, materia e istinto. Sulla scia della iniziativa della precedente edizione alla MDW, Futurespective: Connected Worlds, approfondisce il dialogo di Range Rover con la comunità internazionale del design ed esplora il significato autentico del creare qualcosa di interamente personale.

Coniugando spatial design, filmati originali, opere d'arte commissionate e suoni su misura, l'installazione conduce gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso la creazione di qualcosa di interamente personale, esplorando come memoria, luogo e istinto materiale plasmino le scelte alla base di un veicolo davvero personalizzato. «L'installazione Traces di Range Rover - ha commentato Anna Gallagher, managing director, bespoke operations - porta magnificamente in vita gli elementi del servizio Range Rover Bespoke, riservato ai nostri clienti più esclusivi ed esigenti che ricercano una vera distinzione». «Pone i riflettori sul lavoro dei nostri artigiani, dai nostri esperti di verniciatura al team di ricamo.

Questo segna una nuova era per Range Rover Bespoke, mentre continuiamo ad ampliare e affinare le capacità del servizio, estendendo la nostra rete Commissioning Suite in tutto il mondo». La visita avviene attraverso tre capitoli immersivi. Il primo 'Memoria e Colore' è un film di Felipe Sanguinetti - regista originario di Buenos Aires che lavora per Chanel, Louis Vuitton e la Royal Opera House di Londra - che ripercorre i ricordi delle radici argentine fino alla sua vita da creativo, ciascuno ancorato a una tonalità distinta. Il secondo capitolo, Memoria e Motivo, si articola in un ambiente più intimo, dove i quattro artisti Hvass and Hannibal, Lisa Rampilli, Petra Borner e Jules Julien hanno creato illustrazioni tratte ispirate da Milano. Il team Materiality di Range Rover Bespoke ha a sua volta realizzato opere di ricamo originali in risposta a ciascuna illustrazione. Il terzo e ultimo capitolo, Memoria e Materia, rivela la Pearl of Tay, un esemplare unico nel suo genere realizzato da Range Rover Bespoke e ispirato nelle speciali verniciature alla perla d'acqua dolce del fiume Tay, in Scozia.