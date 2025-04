Renault 17 Ora Ito restmod, alla Design Week l'iconica coupé rinata elettrica

Il gotha dello stile di casa Renault ha celebrato, alla Design Week milanese, il debutto tricolore di un prototipo dalla forte suggestione: la R17 Ora Ito restmod. Nello showroom di corso Garibaldi, cuore della movida meneghina, hanno presentato la vettura – e la nuova R4 a elettroni che stuzzica altrettanto la passione - il chief design officer dell'intero gruppo Laurens van Den Acker e i suoi collaboratori diretti Gilles Vidal e Sandeep Bhambra. Presente anche il collega francese Ora Ito che ha firmato la vettura sviluppata in team con i designer della Régie.

"Oggetti come questo – ha detto Raffaele Fusilli, amministratore delegato Renault Italia – esaltano la storia e i valori del brand. La R17 è stata una coupé iconica ed è bello vederla rinascere nell'interpretazione di grandi maestri e nel rispetto delle sue radici autentiche".

La R17 Ora Ito restmod electric (che debutta in Italia ma è stata una delle stelle del Salone di Parigi) è una rivisitazione moderna della sportiva lanciata nel 1971 e prodotta fino al '79 in oltre 90 mila esemplari che proponevano una carrozzeria coupé a quattro posti o decappottabile e condividevano la meccanica della Renault 12 a trazione anteriore. Questa show-car futurista ha invece trazione posteriore e un motore elettrico da 270 cv.

La scocca in carbonio riprende le forme e le proporzioni del modello originale (invariati abitacolo, porte, finestrini, vetri e guarnizioni) ma la R17 moderna è più larga di 17 centimetri. I gruppi ottici circolari anteriori sono sostituiti da piccoli proiettori rettangolari, quelli posteriori sono incastonati in una ampia fascia di Led. Il taglio obliquo del cristallo laterale e la grande presa d'aria sul montante sono evidenti richiami al passato, mentre il colore di carrozzeria Brun Galactique è stato creato appositamente per questo progetto.

Gli interni minimalisti riprendono lo stile della vettura originale, ma sono ovviamente hi-tech: gli elementi singoli dedicati alla strumentazione sono trasformati in display, inseriti nella plancia a sviluppo orizzontale che ospita anche un moderno infotainment al posto della storica autoradio. Il volante ha un taglio squadrato, mantenendo lo schema a due razze e i sedili ripropongono il poggiatesta integrato. Molto curato il rivestimento di lana Merinos con finitura Satin Melange.

"Realizzare un prototipo come questo - ha spiegato Ora Ito – era il sogno mio e di ogni designer. Per me è stata una bella sfida che considero vinta per aver reso attuale un'icona del passato rispettandone le linee pure ed essenziali, la purezza e la dinamicità. La semplicità è a mio avviso alla base di ogni progetto riuscito". Non a caso il designer francese è un testimonial riconosciuto della filosofia "simplexity". Interessante inoltre, per la show-car Renault 17, la realizzazione degli interni con criteri da classico design di arredamento.