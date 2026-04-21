Renault con l'installazione “The Frog Is Back” porta la nuova Twingo alla Design Week

Alla Milano Design Week 2026 Renault porta il suo approccio fuori dagli schemi, puntando sull'emozione e sul design come esperienza. Protagonista è il ritorno di Twingo, al centro dell'installazione 'The Frog Is Back', allestita presso lo store del brand nel quartiere Brera. Il progetto trasforma lo spazio espositivo in un ambiente immersivo ispirato alla natura, dove elementi artistici e suggestioni visive dialogano con il design automobilistico. L'idea nasce dalla celebre associazione tra il frontale «sorridente» di Twingo e l'immagine di una rana, reinterpretata in chiave contemporanea dall'artista e designer Marcantonio.

All'interno dello spazio prende forma un vero e proprio «stagno urbano» onirico: ninfee giganti, giochi di luce e installazioni scenografiche accompagnano il visitatore in un percorso esperienziale che ha al centro la Twingo E-Tech Electric. Accanto alla vettura, una grande scultura di rana riprende i tratti distintivi del modello, enfatizzandone il carattere giocoso e iconico. Il nuovo corso stilistico di Twingo punta su linee morbide, proporzioni compatte e un linguaggio visivo immediato, capace di trasmettere leggerezza e agilità urbana. Il colore verde, scelto come elemento distintivo dell'installazione, rafforza il legame simbolico tra auto e natura, contribuendo a definire un'identità visiva coerente e riconoscibile. L'esperienza si estende anche all'esterno, con allestimenti urbani che coinvolgono vetrine e spazi circostanti, trasformati in superfici narrative che ampliano il dialogo tra design e città.

Non manca una componente interattiva, con installazioni pensate per coinvolgere il pubblico in modo diretto e ludico. Con questa presenza al Fuorisalone, Renault propone una visione del design che supera la dimensione funzionale dell'automobile per diventare racconto, relazione e creatività. Un progetto che interpreta la mobilità urbana in chiave più spontanea e accessibile, invitando a riscoprire la città con uno sguardo diverso, più leggero e partecipativo.