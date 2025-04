Smart #5, arriva la Brabus da 645 cv. Alla Design Week milanese tolti i veli alla versione sportiva

Poco dopo aver rivelato il suo nuovo Suv medio, Smart ha scelto la Design Week milanese per togliere i veli alla versione sportiva Brabus, un nome tradizionalmente legato alla casa tedesca e riservato alle sue varianti più prestazionali ed esclusive. La #5, rispetto ai modelli già presentati, si fa notare per le forme più muscolose e squadrate, chiaramente ispirate al mondo del fuoristrada, e per le dimensioni molto superiori, con una lunghezza di 4.695 mm e un passo di 2.900 mm. L’anteriore è inconfondibile, con i fari a tre elementi verticali collegati da una striscia di Led, sotto alla quale si trovano quattro piccole luci che ricordano le feritoie verticali di un fuoristrada puro. Lo stesso motivo si trova al posteriore, dallo sviluppo molto verticale La versione Brabus si fa notare ancora di più grazie ai dettagli sportivi, con il badge del preparatore presente in più punti sulla carrozzeria e con i grandi cerchi da 21” con disegno specifico, abbinati alle pinze rosse.

L’aspetto principale che caratterizza un modello Brabus sono le prestazioni elevatissime. Come gli altri modelli che portano questo nome, anche la #5 vede un aumento di potenza grazie al doppio motore a trazione integrale: ben 645 Cv, che consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi e una velocità massima di 210 km/h. L’architettura a 800 V consente la ricarica rapida fino a ben 400 kW in corrente continua, passando dal 10 all’80% in soli 18 minuti e percorrendo fino a 540 km di autonomia grazie alla batteria al nichel-manganese-cobalto da 100 kWh.

Gli interni della Smart #5 sono estremamente tecnologici e d’impatto scenografico, con l’enorme schermo Amoled che percorre la plancia dal centro fino a davanti al passeggero. Il doppio display da 13” ha un funzionamento analogo a quello di uno smartphone ed è abbinato a un impianto audio Sennheiser da 20 altoparlanti e 1.190 Watt di potenza. Di fronte al conducente si trova invece il cruscotto digitale da 10,5”, annegato nel suo alloggiamento, integrato da un head-up display da 25,6”. Lo spazio interno è ottimo per i cinque occupanti, con un bagagliaio da 630 litri che salgono a 1.530 abbattendo i sedili, a cui si aggiunge un vano da 72 litri all’anteriore.

La versione Brabus della Smart #5 sarà ordinabile in Italia dal 17 giugno 2025 a un prezzo di 63.294,45 euro.