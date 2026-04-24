Urus SE Tettonero porta all'estremo il concetto di personalizzazione Lamborghini. Nuova versione in edizione limitata alla MDW

Lamborghini amplia il programma di personalizzazione di Urus e ha presentato alla Milano Design Week 2026 la nuova Urus SE Tettonero Capsule, ovvero l'edizione limitata a 630 esemplari che porta all'estremo il concetto di esclusività e configurazione su misura. Basata sulla nuova Urus SE ibrida plug-in da 800 cavalli, la serie speciale debutta nelle configurazioni Viola Pasifae e Verde Mercurius e introduce il più ampio programma di personalizzazione mai realizzato per una capsule Lamborghini dedicata al SUV di Sant'Agata Bolognese. Elemento distintivo del progetto è il contrasto cromatico tra le livree della carrozzeria e il trattamento Tettonero, che caratterizza la parte superiore della vettura con finiture Nero Shiny applicate a tetto, montanti, spoiler posteriore, minigonne e terminali di scarico.

La gamma comprende sei tinte dedicate per la carrozzeria e ulteriori combinazioni per dettagli e livree esterne, portando il numero complessivo delle configurazioni disponibili a oltre 70 varianti. La personalizzazione coinvolge anche pinze freno, cerchi da 21 a 23 pollici e dettagli estetici opzionali come il logo «63», riferimento all'anno di fondazione del marchio. «Il programma Lamborghini Ad Personam rappresenta l'espressione più autentica della nostra filosofia di esclusività - ha dichiarato Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer di Automobili Lamborghini - e nel caso di un'edizione limitata di Urus, la personalizzazione diventa un amplificatore dell'unicità del prodotto, trasformando ogni vettura in un'espressione personale».

La cura per la personalizzazione prosegue anche nell'abitacolo, dove domina il nero Ade abbinabile a sei colori a contrasto e a dodici varianti dedicate per ricami e finiture. Gli interni possono inoltre essere arricchiti da numerosi elementi in fibra di carbonio, dalla plancia ai pannelli porta, insieme a rivestimenti in pelle e microfibra Dinamica. La Urus SE Tettonero Capsule mantiene la meccanica della nuova Urus SE, che abbina il V8 biturbo 4.0 litri a un motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh. Il sistema sviluppa una potenza complessiva di 800 CV e 950 Nm di coppia, consentendo al Suv di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 312 km/h.

La componente elettrica permette alla vettura di percorrere oltre 60 chilometri in modalità completamente elettrica, mentre il sistema di trazione integrale con differenziale posteriore elettronico e ripartitore di coppia attivo punta a garantire comportamento dinamico e motricità in ogni condizione di utilizzo. La serie speciale è equipaggiata di serie con pneumatici Pirelli P Zero sviluppati specificamente per la versione ibrida della Urus e dotati di tecnologia Elect dedicata ai modelli elettrificati ad alte prestazioni.