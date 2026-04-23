Yaris Cross si rinnova: il Suv best seller di Toyota svelato alla Milano Design Week si evolve tra stile e tecnologia

Il successo nel mercato automobilistico contemporaneo non è mai un traguardo definitivo, bensì un punto di partenza per una costante evoluzione. Lo sa bene Toyota che, fedele al principio del kaizen — il miglioramento continuo — ha deciso di rinnovare la Yaris Cross, il SUV compatto che ha letteralmente scalato le classifiche di vendita in Europa. L'auto sarà ordinabile dal 24 aprile a un prezzo di listino che parte da 29.600 euro che diventa 24.950 euro in caso di permuta o rottamazione qualunque sia l'usato e senza alcun vincolo. Sono disponibili inoltre formule finanziarie e di noleggio per aziende e professionisti. Prodotta negli stabilimenti di Toyota Motor Manufacturing France, questa vettura è riuscita nell'impresa di tradurre l'ingegneria geniale della Yaris tradizionale in un formato SUV che risponde perfettamente alle esigenze dei clienti continentali, raggiungendo l'impressionante traguardo di 151 mila unità vendute in Italia ed oltre 1,3 milioni nel mondo.

Oggi, questo best-seller si presenta con un look aggiornato, più sofisticato e pulito, volto a elevare ulteriormente la sua presenza sulle strade urbane ed extraurbane attraverso una serie di ritocchi estetici e tecnici di grande rilievo. «La nuova Toyota Yaris Cross non a caso è stata presentata durante la Design Week perché - come ha spiegato Christian Mohorovicich, Marketing Director di Toyota Italia - Milano in questi giorni è la capitale del design e riteniamo che Yaris Cross abbia in comune con la città il dinamismo, l'innovazione e la funzionalità che da sempre l'ha contraddistinta. Milano e provincia inoltre rappresentano il primo mercato in Italia per Toyota». Nata nel 2021 e rinnovata nel 2024, il primo impatto visivo della nuova Yaris Cross rivela un design frontale più audace e moderno: la nuova griglia, caratterizzata da un distintivo motivo a nido d'ape, è ora rifinita nella medesima tonalità della carrozzeria, creando un effetto di continuità elegante che si fonde armoniosamente con la parte inferiore nera e i passaruota bombati, tipici della sua anima SUV. I proiettori a LED sono stati ridisegnati per offrire uno sguardo più affilato, includendo ora le luci diurne integrate come standard su tutta la gamma.

Anche la personalizzazione estetica fa un passo avanti con l'introduzione di nuove colorazioni come il Precious Bronze, disponibile esclusivamente in configurazione bi-tone con tetto nero a contrasto, il monotone Storm Grey e il Celestite Grey, che vanno ad arricchire una palette già molto apprezzata. In tutto ora sono 12 i colori a disposizione. Anche i cerchi in lega hanno beneficiato di un aggiornamento stilistico, con nuove opzioni da 17 e 18 pollici che conferiscono all'auto una statura più imponente e raffinata. All'interno dell'abitacolo, l'attenzione ai dettagli è palpabile sin dal primo sguardo. Le finiture color platino sui pannelli porta e sul cruscotto creano un ambiente moderno e coerente, ma è nell'allestimento Premium che Toyota dimostra la sua capacità di innovare in ottica sostenibile. Qui debutta il SakuraTouch, un materiale rivoluzionario che sostituisce la pelle tradizionale utilizzando una combinazione di PVC di origine vegetale — derivato dagli scarti della lavorazione del legno — insieme a residui di sughero dell'industria vinicola e PET riciclato. Questa scelta non è solo estetica, ma garantisce una riduzione del 95% delle emissioni di CO2 durante la produzione del materiale, senza scendere a compromessi sulla durata o sulla piacevolezza al tatto. Sotto il profilo meccanico, il cuore pulsante ora rimane il propulsore Hybrid 130, che garantisce un equilibrio ottimale tra prestazioni ed efficienza.

Con una potenza di 130 CV e una coppia di 185 Nm, la Yaris Cross assicura un'accelerazione fluida e reattiva, mantenendo consumi che oscillano tra i 4,4 e i 4,7 litri per 100 km, con emissioni di CO2 comprese tra i 100 e i 107 g/km (dati ancora in fase di omologazione). La versatilità del modello è garantita dalla possibilità di scegliere tra la trazione anteriore e l'avanzato sistema di trazione integrale intelligente AWD-i, capace di offrire sicurezza e stabilità superiori su fondi scivolosi. La versione a 4 ruote motrici si può avere negli allestimenti Icon e Premium. Il tutto è supportato dalla collaudata piattaforma TNGA-B, che grazie al baricentro basso e all'elevata rigidità strutturale, permette una guida agile e divertente. A completare l'offerta tecnologica interviene il sistema Toyota T-Mate, che racchiude i più avanzati sistemi di assistenza alla guida per la massima sicurezza, mentre l'interfaccia digitale Toyota Smart Connect garantisce una connettività totale con navigazione cloud e integrazione wireless per gli smartphone. Le offerte delle società finanziarie e di servizi di mobilità del Gruppo - TFSI e KINTO - prevedono offerte a partire da 159€ a 48 mesi per la rata di finanziamento Toyota Easy Next o canoni a partire da 249€ +IVA per 36 mesi per il noleggio riservato ad aziende e professionisti. Le prime consegne della nuova Yaris Cross sono previste in autunno.