Aprilia a Eicma 2025: nuova RS 457 GP Replica e nuove grafiche per la gamma Factory

Aprilia porta a Eicma 2025 la nuove versione esclusiva GP Replica della già apprezzatissima RS 457 (pensata per le patenti A2). Si tratta di una variante che porta su strada l’essenza delle moto da competizione. Si arricchisce, nello specifico, del quick shifter che consente di cambiare marcia senza l’uso della frizione, di un impianto frenante potenziato con pastiglie anteriori ad alto coefficiente d’attrito, di una cover monoposto e di una nuova finitura nera per telaio, forcellone e piastra di sterzo.

Dunque, la livrea GP Replica, ispirata direttamente alla RS-GP di MotoGP, sfoggia un mix di nero lucido e opaco arricchito dagli stessi sponsor della moto ufficiale di Aprilia Racing. Una veste che celebra la tradizione sportiva di Noale e avvicina ancora di più i giovani piloti al mondo delle corse.

Ma le novità non finiscono qui, perché la gamma Aprilia Factory 2026 si rinnova con nuove grafiche e un linguaggio visivo che raccontano la continua ricerca di aerodinamica e performance tipica della casa di Noale. Le versioni Factory delle RSV4 e Tuono V4, insieme alle medie RS 660 e Tuono 660, già aggiornate di recente sotto il profilo tecnico, si presentano infatti ora con livree inedite che uniscono tecnologia e design in un dialogo elegante e sportivo.

Le nuove grafiche celebrano la cultura dell’aerodinamica con un linguaggio visivo sofisticato. Le V4 sfoggiano la livrea Shadow Indigo, caratterizzata da frecce che attraversano le fiancate come flussi d’aria calda che si disperdono verso la coda, mentre le 660 adottano la variante Shakedown Yellow, in cui linee e indicatori di flusso evocano le simulazioni CFD e i test in galleria del vento. L’effetto finale, dato dall’alternanza di superfici lucide e opache, crea un gioco di profondità tridimensionale inedito per una moto di serie.

Anche la scelta cromatica è un tributo alla storia racing di Aprilia: per le V4 tornano il viola, il bianco e il rosso, colori delle leggendarie moto da corsa degli anni ’90 e della più recente RSV4 XTrenta, mentre le 660 si tingono di un giallo rivisitato, più moderno ma fedele allo spirito originale della prima RS 660.