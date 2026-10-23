Aprilia RS 660 dedicata al circuito di Phillip Island. Svelata al GP d'Australia, ha la livrea bianco-verde

In occasione del Gran Premio d'Australia della MotoGp, Aprilia ha presentato una versione speciale numerata della RS 660, caratterizzata da grafiche e allestimento unici. La moto rende omaggio al leggendario circuito che è nella storia del motociclismo mondiale e che dal 2027 - dopo quasi trenta stagioni - non farà più parte del calendario della MotoGP. Questa importante novità, che sarà anche al centro della presenza Aprilia al prossimo Eicma Show a Milano in programma dal 5 all'8 novembre, si distingue per la livrea dedicata esclusivamente a questa serie speciale e per la presenza del coprisella del passeggero nel corredo standard. Le fiancate riportano il logo del circuito, formato dal layout del tracciato, appena sopra la scritta Phillip Island Circuit e la bandiera a scacchi sul traguardo.

La base cromatica di questa speciale RS 660 è bianca e, assieme al verde presente su fiancate e codino e al rosso dei cerchi, richiama i colori presenti nel marchio della pista. Inoltre sul serbatoio è stato aggiunto alla RS 660 'celebrativa' uno scudetto con il numero delle vittorie di Aprilia in questo circuito, mentre il numero di serie è sulla piastra di sterzo. La base tecnica è quella della RS 660, la media sportiva di riferimento della categoria, apprezzata per aver saputo interpretare la sportività in maniera innovativa e moderna. Le prerogative dei RS 660 sono legate alla leggerezza e alle prestazioni, ma anche alla superiore dotazione tecnica ed elettronica, alla accessibilità e alla capacità di essere divertente anche utilizzo quotidiano. Ideale per essere guidata anche dai nuovi motociclisti e al contempo in grado di restituire emozioni nella guida in circuito in mano a piloti esperti. RS 660 è l'unica ad offrire un pacchetto di controlli elettronici particolarmente evoluto.

L'Aprc di ultima generazione comprende i controlli di trazione, impennata, freno motore, abs cornering e mappe motore gestite dal comando del gas elettronico ride by wire. Tutte queste funzioni sono regolabili per supportare al meglio le esigenze del pilota in pista e rendere i viaggi su strada sicuri e divertenti. La dotazione elettronica è completata dal launch control, dal cambio elettronico bidirezionale e dal cruise control. Di serie anche la piattaforma inerziale a sei assi, che permette ai controlli di lavorare al meglio. Aprila RS 660 utilizza un bicilindrico - disposto fronte marcia - di 660 cc a quattro valvole. Si tratta di un'unità di ultima generazione compatta e leggera, che raggiunge prestazioni record per un bicilindrico di questa cubatura. La potenza è di 105 Cv a 10.400 giri/min mentre la coppia raggiunge i 70 Nm a 8.400 giri/min. Da notare che la nuova Aprilia è disponibile anche nella versione depotenziata a 48 Cv (35 Kw) destinata ai neopatentati A2 e ai diciottenni.