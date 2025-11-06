Aprilia SR GT 400, l'anello di congiunzione tra il mondo degli scooter e delle moto

Aprilia ha svelato ad Eicma il veicolo con il quale debutta nel segmento degli scooter Gt di media cilindrata, ovvero il nuovo Sr Gt 400, un modello che porta nel mondo scooter l'esperienza motociclistica del marchio di Noale. Spinto da un motore monocilindrico 4 tempi da 36 Cv e 37,7 Nm di coppia, abbinato a una ciclistica di derivazione motociclistica, Sr Gt 400 punta a distinguersi per agilità, stabilità e controllo. Con un peso di 186 kg in ordine di marcia, offre uno dei migliori rapporti peso/potenza della categoria. Il design, ispirato alle moto sportive e al mondo offroad, unisce linee affilate e compatte a dettagli funzionali. Il frontale con gruppo ottico full Led e il parabrezza regolabile in cinque posizioni evidenziano l'anima crossover, mentre la coda snella e il faro posteriore integrato nel portatarga rimandano al look delle moto enduro.

La ciclistica è caratterizzata da telaio a doppia culla in acciaio ad alta resistenza, forcella a steli rovesciati da 41 mm e doppio ammortizzatore a gas regolabile, entrambi con corsa da 120 mm. Anche l'impianto frenante adotta componenti di derivazione motociclistica, con disco anteriore da 300 mm e pinza radiale a quattro pistoncini, assistito da Abs a due canali selezionabile. Progettato per affrontare ogni terreno, Sr Gt 400 monta pneumatici Mitas Enduro Trail-Adv 2 e vanta una luce a terra di 190 mm, con posizione di guida ergonomica e manubrio largo in stile adventure. Il serbatoio da 12 litri garantisce un'autonomia superiore a 300 km.

Sul fronte tecnologico, Sr Gt 400 offre Aprilia Traction Control regolabile e disattivabile, Abs configurabile anche per la guida in offroad, display Tft a colori da 5», connettività Aprilia Mia, keyless system, presa Usb-C e vano sottosella capace di ospitare un casco integrale. Il nuovo propulsore 400 hpe è Euro 5+ e adotta soluzioni tecniche derivate dal mondo racing, tra cui biella lunga, pistone alleggerito e sistema brevettato Pcv (Positive Crankcase Ventilation), che ottimizza la potenza e riduce le vibrazioni. Disponibile in quattro colorazioni (Rugged Black, Boulder Grey, Dusty Grey e la sportiva Rally Replica ispirata alla Tuareg Rally).