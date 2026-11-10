Benelli Tornado Naked Tre 903 Concept, ritorna il tre cilindri: telaio modulare, ali attive e alte prestazioni

A EICMA 2026 Benelli ha presentato, tra le altre cose, la Tornado Naked Tre 903 Concept, prototipo che anticipa alcune delle soluzioni tecniche sulle quali la Casa di Pesaro sta lavorando per i prossimi anni. Il protagonista è un inedito motore tre cilindri da quasi 900 cc, ma a catturare l'attenzione sono anche il telaio modulare e un sofisticato sistema di aerodinamica attiva. Non una semplice esercitazione stilistica, dunque, ma un vero e proprio laboratorio tecnologico su due ruote.

Torna il tre cilindri: 14.000 giri e scarico stampato in 3D

Il ritorno al tre cilindri rappresenta innanzitutto un richiamo alla storia di Benelli. Questa architettura aveva infatti caratterizzato alcune delle moto più rappresentative del marchio pesarese nei primi anni Duemila, a cominciare dalle celebri Tornado Tre e Tornado Naked Tre. Il nuovo propulsore, però, non è un aggiornamento di quello storico, ma un'unità completamente inedita, con configurazione in linea e cilindrata vicina ai 900 cc. I dati anticipati sono decisamente interessanti: il motore pesa appena 56 kg ed è caratterizzato da un rapporto alesaggio-corsa fortemente superquadro, soluzione che permette di raggiungere un regime massimo di rotazione di 14.000 giri/min. La dotazione comprende acceleratore ride by wire, frizione antisaltellamento e quickshifter bidirezionale, con una gestione elettronica supportata da piattaforma inerziale IMU a sei assi. Particolare anche lo scarico, la cui parte terminale è realizzata attraverso stampa 3D.

Il telaio modulare: tre sezioni intercambiabili

La soluzione forse più innovativa riguarda però la struttura portante. La Tornado Naked Tre 903 Concept introduce un telaio modulare composto da tre sezioni indipendenti: una parte anteriore, una centrale e una posteriore. L'idea è quella di superare il concetto tradizionale di piattaforma condivisa, adattando la struttura alle caratteristiche e alla destinazione d'uso della moto, anziché costringere modelli differenti a utilizzare lo stesso telaio. Sostituendo uno o più moduli, Benelli punta infatti a ottenere configurazioni con caratteristiche di rigidità e comportamento dinamico differenti, così da sviluppare modelli con vocazioni anche molto distanti tra loro. Sulla concept, le sezioni anteriore e posteriore sono realizzate in alluminio, mentre quella centrale, comprensiva del telaietto reggisella, utilizza materiale composito.

Ciclistica racing e aerodinamica attiva

La componentistica è coerente con l'impostazione sportiva del progetto. Troviamo un forcellone in alluminio con campata rovesciata, pneumatici slick, impianto frenante Brembo e sospensioni pluriregolabili, con forcella Marzocchi all'anteriore e ammortizzatore Öhlins al posteriore. Ma il vero elemento distintivo è rappresentato dalle ali aerodinamiche attive. Coordinate dalla piattaforma inerziale a sei assi, le appendici modificano in tempo reale la propria incidenza in funzione della velocità e delle condizioni di guida, intervenendo durante accelerazioni, frenate e percorrenza delle curve. Il sistema lavora inoltre in maniera indipendente sui due lati, adattando il carico aerodinamico alle diverse situazioni. Quando non servono, le ali si ritirano all'interno dei convogliatori, lasciando pulite le linee della moto. La piastra di sterzo superiore integra i supporti per i semimanubri e l'alloggiamento di un display minimale a sviluppo orizzontale. Particolare anche il percorso della presa d'aria anteriore, che raggiunge l'airbox attraverso un condotto flessibile capace di aggirare il cannotto di sterzo senza limitare l'angolo di sterzata.