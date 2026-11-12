Benelli TRK 602 X, arriva l’erede della 502: nuovo bicilindrico parallelo 56 CV e upgrade tecnologico

Dopo averla mostrata in anteprima lo scorso anno, Benelli ha svelato a EICMA 2026 la versione definitiva della TRK 602 X. Una moto importante per la casa di Pesaro, chiamata a raccogliere un’eredità tutt’altro che semplice: quella della TRK 502, il modello che ha contribuito in maniera determinante al successo commerciale del marchio, portandolo ai vertici delle classifiche di vendita e conquistando una fetta importante del mercato delle crossover. La nuova 602 X nasce proprio con questo compito: rappresentare la porta d’ingresso nella famiglia TRK, ma con un progetto profondamente aggiornato, dalla linea al motore, passando per telaio, sospensioni e dotazioni elettroniche. L'obiettivo è conservare la vocazione turistica e l'attitudine al viaggio che hanno reso popolare la 502, proponendo una moto più moderna e con una maggiore cubatura.

Design della nuova famiglia TRK e bicilindrico parallelo da 554 cc

Dal punto di vista estetico, la TRK 602 X raccoglie il linguaggio stilistico introdotto con le più recenti 702 e 902, reinterpretandolo in una veste più fluida e continua. Le superfici sono state ridisegnate per apparire più pulite e levigate, con meno nervature e interruzioni, così da valorizzare la silhouette ormai riconoscibile della famiglia. La novità più importante rispetto alla precedente 502 riguarda naturalmente il motore. Al posto del vecchio 500 arriva il bicilindrico parallelo da 554 cc, già visto sulla Tornado 550 e destinato a equipaggiare anche la futura Tornado Naked Twin 550. L'unità è fasata a 270° e adotta un airbox specifico e un impianto di scarico rivisto per questa applicazione. Eroga 56 CV e 53 Nm (ma per i neopatentati si ferma a 47,8 CV).

Telaio e sospensioni completamente rivisti

La struttura principale del telaio rimane in tubi d'acciaio a traliccio, ma la zona anteriore è stata riprogettata introducendo una struttura tubolare in alluminio che sostiene il frontale e la torretta della strumentazione. Nuovo e più leggero anche il telaietto reggisella posteriore, mentre l'altezza della seduta si attesta a 825 mm. Cambiano in maniera sostanziale anche le sospensioni. Davanti troviamo una forcella a steli rovesciati da 43 mm, con un'escursione ruota di 140 mm. Dietro lavora invece un monoammortizzatore regolabile nel precarico della molla e nel freno idraulico in estensione e compressione, abbinato a un forcellone in alluminio e capace di offrire un'escursione di 173 mm. L'impianto frenante prevede un doppio disco anteriore da 320 mm con pinze radiali a quattro pistoncini e un disco posteriore da 260 mm con pinza flottante a singolo pistoncino. L'ABS è di serie e può essere disinserito. Ruote da 19'' davanti e 17'' dietro abbinati a pneumatici rispettivamente da 110/80 e 150/70.

La dotazione elettronica e gli accessori

La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5 pollici ad alta risoluzione, con connettività Bluetooth e Wi-Fi e navigazione integrata, disponibile sia in modalità turn by turn sia con visualizzazione cartografica. Ci sono due riding mode (Normal e Sport), controllo della trazione disinseribile, ABS disinseribile e presa USB. Tra gli accessori disponibili figurano le valigie laterali e il bauletto in alluminio della linea ufficiale Benelli, oltre alla sella e alle manopole riscaldabili su tre livelli.

Arriva nella primavera del 2027

La nuova Benelli TRK 602 X sarà disponibile a partire dalla primavera del 2027 in quattro colorazioni: Heron White, Jungle Fog Green, Storm Grey e Dune Sea. Per il momento non è stato comunicato il prezzo.