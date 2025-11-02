BMW F 450 GS, arriva la versione definitiva della enduro stradale media bavarese

La protagonista dello stand BMW a Eicma 2025 è sicuramente la nuova F 450 GS, già anticipata sotto forma di concept lo scorso anno. Si tratta di una moto che segna una svolta nella famiglia GS, unendo il DNA sportivo e avventuroso del marchio bavarese con una progettazione completamente rinnovata.

Cuore del progetto è il nuovo bicilindrico in linea da 420 cc, un motore compatto ma capace di erogare 48 CV a 8.750 giri e 43 Nm di coppia a 6.750 giri, rispettando le normative Euro 5+ e garantendo consumi contenuti — appena 3,8 litri per 100 km, per un’autonomia di oltre 350 km.

Una delle innovazioni più interessanti è la Easy Ride Clutch, una frizione centrifuga intelligente che regola automaticamente l’innesto in base al regime del motore. In combinazione con il Shift Assistant Pro, consente di cambiare marcia senza usare la leva, migliorando comfort e fluidità, pur lasciando al pilota la possibilità di intervenire manualmente quando serve.

Il pacchetto elettronico prevede di serie ABS Pro, Dynamic Brake Control, Dynamic Traction Control e MSR, oltre a tre modalità di guida — Rain, Road ed Enduro — cui si aggiunge la Enduro Pro nelle versioni più accessoriate.

Il telaio è completamente nuovo, costruito con una struttura a traliccio in acciaio che integra il motore come elemento portante. Le sospensioni sono firmate KYB, con forcella rovesciata da 43 mm regolabile (nelle versioni Sport e Trophy) e monoammortizzatore progressivo derivato dal mondo rally. Completano il quadro cerchi in lega di alluminio montano pneumatici tubeless da 19 pollici all’anteriore e 17 al posteriore, mentre l'impianto frenante è firmato Brembo con ABS Pro. Sono 178 i kg in ordine di marcia.

La sella è posta a 845 mm ma in opzione ci sono anche le varianti "ribassata" o "rally". Non manca la connettività: la strumentazione è affidata a un display TFT da 6,5 pollici, chiaro e completo, con funzioni di navigazione, musica e telefono. L’illuminazione è interamente a LED, con il caratteristico faro a “X”. La nuova BMW F 450 GS arriva in quattro versioni – Base, Exclusive, Sport e Trophy – con prezzi ancora in via di definizione.