BMW F 450 RR, arriva la supersportiva media per le patenti A2: livrea da superbike e motore da 48 cv

Oltre alla naked, la nuova BMW F 450 è disponibile anche in versione RR, ossia nelle vesti di una supersportiva per patenti A2. Monta lo stesso bicilindrico della sorella scarenata e si ispira ancora di più alla più maturara S 1000 RR. Anche in questo caso le versioni sono quattro le versioni previste, dalla Base alla M Sport con pacchetto Innovation.

Motore bicilindrico da 48 CV e frizione assistita

Il motore della BMW F 450 RR è un bicilindrico parallelo da 420 cc, capace di erogare 48 CV a 8.750 giri/min e 43 Nm di coppia a 6.750 giri/min (con l'80% della coppia disponibile a 3.000 giri/min. Il cambio è a sei marce e la trasmissione finale utilizza una catena con anelli di tenuta X-ring. Di serie è previsto lo Shift Assistant Pro, che permette di salire e scendere di marcia senza utilizzare la frizione, a eccezione della versione Base, sulla quale è disponibile come optional. Si può inoltre scegliere l'Easy Ride Clutch (ERC), che gestisce automaticamente la frizione in base al regime del motore, facilitando partenze, arresti e manovre a bassa velocità. Sul fronte dei consumi, il dato dichiarato è di 3,8 litri per 100 km. Il serbatoio da 14 litri permette un'autonomia teorica superiore ai 350 km, mentre il propulsore rispetta la normativa Euro 5+ e prevede intervalli di manutenzione ogni 10.000 km.

Sulla Sport anche sospensioni regolabili

La F 450 RR monta un telaio a traliccio in acciaio e rispetto alla F 450 GS, la ciclistica è stata messa a punto specificamente per una supersportiva, con l'obiettivo di assicurare agilità, precisione e stabilità anche nella guida più impegnata. All'anteriore troviamo una forcella rovesciata KYB da 43 mm, mentre al posteriore lavora un forcellone a doppio braccio in alluminio cavo, abbinato a un monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico e nel ritorno (le versioni con sospensioni Sport consentono di intervenire anche sulle regolazioni di compressione ed estensione della forcella). I cerchi sono in lega di alluminio e montano pneumatici tubeless da 110/70-17 all'anteriore e 150/60-17 al posteriore. L'impianto frenante prevede un disco anteriore flottante da 310 mm, abbinato a una pinza Brembo fissa monoblocco a quattro pistoncini, e un disco posteriore da 240 mm con pinza flottante ByBre a pistoncino singolo.

Elettronica avanzata

Ci sono di serie tre modalità di guida: Rain, Road e Race. La dotazione comprende ABS Pro, che gestisce la frenata anche in curva, controllo di trazione DTC e MSR, il sistema che interviene sulla coppia in rilascio per migliorare la stabilità della moto. Non manca il Dynamic Brake Control (DBC), che contribuisce a evitare accelerazioni involontarie durante la frenata. La luce di stop dinamica, invece, rende più evidente la decelerazione ai veicoli che seguono. Le versioni M Sport aggiungono il pacchetto Riding Modes Pro, con schermate dedicate alla guida sportiva che mostrano informazioni come l'intervento del controllo di trazione, la forza frenante e l'angolo di piega, oltre a un cronometro per i tempi sul giro.

Ergonomia da sportiva, senza rinunciare al comfort

La posizione di guida è stata studiata per favorire il controllo della moto nella guida sportiva. I semimanubri sono collegati direttamente alla piastra di sterzo in alluminio forgiato, mentre la forma della carrozzeria e del serbatoio permette al pilota di stringere efficacemente la moto con le ginocchia. La sella standard è a 790 mm da terra, ma sono disponibili come accessori una versione Sport che aumenta l'altezza di 20 mm e una sella ribassata che la riduce di 15 mm. La strumentazione è affidata a un display TFT da 6,5 pollici, con connettività per smartphone e funzioni dedicate a navigazione e musica. L'equipaggiamento comprende illuminazione full LED e presa USB-C nella zona della strumentazione.

Una gamma ampia: 4 versioni, dalla Base alla M Sport

La gamma si articola in quattro configurazioni. La Base, in Cosmic Black, rappresenta l'allestimento d'ingresso. La Sport, in Racing Red, aggiunge lo Shift Assistant Pro e le sospensioni Sport. Al vertice si collocano le due versioni M Sport, entrambe caratterizzate dalla livrea Snaefell White / M Motorsport, dal telaio bianco e dagli adesivi dedicati sui cerchi. Includono Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro e sospensioni Sport. La versione M Sport con pacchetto Innovation aggiunge anche l'Easy Ride Clutch.