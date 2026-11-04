BMW M 1000 RS, 218 cv e produzione limitata: svelata alla Fiera di Milano la naked più potente di sempre

BMW Motorrad sorprende tutti a EICMA svelando la M 1000 RS, una naked con prestazioni da superbike che va ad ampliare la famiglia M del marchio tedesco. Deriva tecnicamente dalla M 1000 RR e si presenta con un quattro cilindri da 218 CV, una dotazione di componenti racing e una produzione limitata a 1.000 esemplari in tutto il mondo. Il prezzo di partenza per il mercato italiano è di 41.240 euro, mentre l'arrivo nelle concessionarie è previsto per marzo 2027.

Motore da 218 CV derivato dalla M 1000 RR

Come anticipato, la M 1000 RS è spinta da un quattro cilindri in linea da 999 cc, strettamente imparentato con quello della M 1000 RR. La potenza massima raggiunge i 218 CV a 14.500 giri/min, mentre la coppia si attesta a 113 Nm a 11.000 giri/min. Si tratta di valori che collocano la RS ai vertici della categoria delle naked sportive. La trasmissione è affidata a un cambio a sei rapporti, abbinato a una frizione multidisco in bagno d'olio con funzione antisaltellamento. La velocità massima dichiarata è di 283 km/h, mentre per passare da 0 a 200 km/h bastano 7,2 secondi. Il propulsore rispetta la normativa Euro 5+.

Componentistica racing e aerodinamica in carbonio

Anche la ciclistica e la componentistica seguono una filosofia orientata alle prestazioni. La BMW M 1000 RS adotta cerchi in carbonio M, alette aerodinamiche realizzate in carbonio opaco e un impianto frenante M. Le sospensioni sono dotate del sistema Dynamic Damping Control (DDC), mentre l'ammortizzatore di sterzo è regolabile. Tra gli elementi distintivi figura anche lo scarico completo in titanio, che permette di risparmiare 1,6 kg rispetto a una soluzione convenzionale. La dotazione comprende inoltre pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV Corsa e una serie di componenti specifici della famiglia M. Sul fronte elettronico sono previste le modalità di guida Race Pro, il controllo di trazione DTC con funzione DTC Shift e il Gear Shift Assistant Pro. Non mancano il pacchetto M Track e le dotazioni M Performance, pensate per valorizzare il comportamento della moto nella guida sportiva e nell'utilizzo in circuito.

Design esclusivo e produzione in 1.000 esemplari

La nuova RS si riconosce per la livrea Night Black, abbinata a elementi in carbonio opaco e al serbatoio in alluminio spazzolato con copertura in carbonio. Sulla piastra di sterzo è presente l'incisione «1 of 1000», a sottolineare il carattere esclusivo del modello. La configurazione prevede una sella M monoposto, posizionata a 850 mm da terra, e poggiapiedi M regolabili. BMW offre inoltre la possibilità di passare dalla configurazione stradale, completa di specchietti e portatarga, a quella da pista attraverso il set M Cover, destinato esclusivamente all'utilizzo in circuito. Il peso in ordine di marcia dichiarato è di 196 kg, con serbatoio da 16,5 litri. La lunghezza è di 2.095 mm, mentre la larghezza, specchietti inclusi, raggiunge i 996 mm.

Prezzo e disponibilità

La BMW M 1000 RS sarà prodotta in soli 1.000 esemplari a livello mondiale. Per il mercato italiano il prezzo di partenza è fissato a 41.240 euro, con le prime consegne previste a partire da marzo 2027.