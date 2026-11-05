Bmw Motorrad, alla kermesse porta al debutto la M 1000 RS da 218 cv. Svelate anche le F 450 R e RR

Tre nuove moto per ampliare l'offerta e raggiungere pubblici diversi, dai motociclisti con patente A2 agli appassionati delle prestazioni estreme. Bmw Motorrad sceglie EICMA 2026 per presentare la nuova F 450 R, la supersportiva F 450 RR e la M 1000 RS, protagonista del debutto mondiale della manifestazione. La nuova famiglia F 450 si completa con l'arrivo delle versioni R e RR, che affiancano la GS già presentata. Entrambe sono equipaggiate con un bicilindrico parallelo di 420 cc, con manovellismo a 135 gradi, capace di erogare 48 CV, potenza che consente la guida con patente A2.

La F 450 R è una naked sportiva progettata per offrire un'accessibilità elevata anche ai motociclisti meno esperti o a chi torna in sella dopo una pausa. Il peso in ordine di marcia è di 175 kg, mentre l'altezza della sella è di 790 mm. La dotazione comprende tre modalità di guida, ABS Pro, controllo dinamico della trazione, MSR, DBC, manopole riscaldabili, illuminazione full Led e display Tft da 6,5 pollici. Tra le principali novità figura la frizione Easy Ride Clutch, pensata per semplificare ulteriormente la guida. Accanto alla naked debutta la F 450 RR, che trasferisce il linguaggio stilistico e tecnico delle sportive RR nel segmento A2.

Il motore da 420 cc sviluppa 48 CV e 43 Nm di coppia, mentre il peso in ordine di marcia è di 177 kg. La ciclistica è stata sviluppata per la guida sportiva e prevede cerchi da 17 pollici, interasse compatto e un'ergonomia orientata alle prestazioni. Il design richiama quello della S 1000 RR, con carenature asimmetriche e alette aerodinamiche. Di serie sono previste la modalità Race, ABS Pro, controllo di trazione DTC, DBC, MSR e strumentazione Tft da 6,5 pollici. A richiesta, il pacchetto Riding Modes Pro aggiunge la modalità Race Pro e il cronometro per i tempi sul giro. Il modello di maggior rilievo della presentazione è la nuova BMW M 1000 RS, che porta per la prima volta nel segmento hyper naked tecnologie derivate direttamente dalla superbike M RR. La potenza massima dichiarata è di 218 CV, mentre il peso a vuoto si attesta a 196 kg, per un rapporto peso-potenza di circa 1,11 CV per chilogrammo. La sigla RS, abbreviazione di Rennsport, richiama alcune delle moto da competizione più significative nella storia del marchio.

Tra gli elementi tecnici e stilistici figurano il motore derivato dalla M RR, le appendici aerodinamiche in carbonio, lo scarico completo in titanio, il serbatoio in alluminio spazzolato e numerosi componenti in fibra di carbonio. Una configurazione che punta a trasferire nel segmento delle naked ad alte prestazioni soluzioni sviluppate per la pista. La presenza di Bmw Motorrad a EICMA comprende anche tre edizioni limitate M Nürburgring, ispirate al celebre circuito tedesco, la concept K 18 presentata al Concorso d'Eleganza Villa d'Este e la M 1000 RR protagonista della stagione vincente nel Campionato mondiale Endurance FIM.